Vestibular da UFSM tem 13,7 mil inscritos, sendo 6 mil para o curso de Medicina

Provas serão aplicadas em 10 e 11 de janeiro. Universidade também conta com ingressos pelo Sisu e pelo PSS

Amanda Boeira

