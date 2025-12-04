Vestibular da UFSM tem 13,7 mil inscritos, sendo 6 mil para o curso de Medicina

O vestibular 2026 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) terá 13.760 participantes. O edital com as inscrições homologadas foi divulgado no site da UFSM na quarta-feira (3).
O curso mais concorrido é Medicina, com 6.046 inscritos para 36 vagas. O segundo mais concorrido é Direito, com 870 candidatos para 24 vagas, divididas nos turnos diurno e noturno. Há ainda 272 treineiros — ou seja, pessoas que farão as provas sem concorrer a vaga.
A maior parte das inscrições é para Santa Maria. São 13.067 concorrentes para as 1.344 vagas ofertadas na cidade. Em Palmeira das Missões, são 180 inscritos. Em Frederico Westphalen, 173, e em Cachoeira do Sul, 68. Juntos, os três municípios oferecem 363 vagas.
As provas, compostas por 120 questões objetivas e uma redação, serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro nas quatro cidades que têm vagas, além de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Além do vestibular, a UFSM conta com ingressos também pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e pelo Processo Seletivo Seriado (PSS).
Conforme a pró-reitoria de graduação da UFSM, cerca de 10 mil estudantes se inscreveram para o PSS nas provas 1, 2 e 3. Os dados detalhados devem ser divulgados na próxima semana.
Como funciona o PSS
No processo, são 2.003 vagas em cursos de graduação. Este será o primeiro ano que o PSS terá ingresso na UFSM. Os candidatos realizam, no fim de cada um dos três anos letivos do Ensino Médio, uma prova equivalente ao conteúdo de cada série, com 40 questões. No terceiro ano, eles fazem também uma prova de redação. O processo seletivo 3 é o único que efetivamente resulta em ingresso na universidade, mas é preciso participar das três provas para poder concorrer a uma vaga.