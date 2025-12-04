Vestibular da UFSM tem 13,7 mil inscritos, sendo 6 mil para o curso de Medicina

Mais de 13 mil inscritos vão realizar o vestibular da UFSM em Santa Maria. Laurent Keller/UFSM / Divuglação

O vestibular 2026 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) terá 13.760 participantes. O edital com as inscrições homologadas foi divulgado no site da UFSM na quarta-feira (3).

O curso mais concorrido é Medicina, com 6.046 inscritos para 36 vagas. O segundo mais concorrido é Direito, com 870 candidatos para 24 vagas, divididas nos turnos diurno e noturno. Há ainda 272 treineiros — ou seja, pessoas que farão as provas sem concorrer a vaga.

A maior parte das inscrições é para Santa Maria. São 13.067 concorrentes para as 1.344 vagas ofertadas na cidade. Em Palmeira das Missões, são 180 inscritos. Em Frederico Westphalen, 173, e em Cachoeira do Sul, 68. Juntos, os três municípios oferecem 363 vagas.

As provas, compostas por 120 questões objetivas e uma redação, serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro nas quatro cidades que têm vagas, além de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Além do vestibular, a UFSM conta com ingressos também pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e pelo Processo Seletivo Seriado (PSS).

Conforme a pró-reitoria de graduação da UFSM, cerca de 10 mil estudantes se inscreveram para o PSS nas provas 1, 2 e 3. Os dados detalhados devem ser divulgados na próxima semana.

Como funciona o PSS