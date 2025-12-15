Ensino Superior

Reconhecimento
Notícia

Pesquisadoras da UFSM vencem prêmio nacional com inovação em saúde para o SUS

Professoras foram premiadas por soluções inovadoras em diagnóstico rápido de tuberculose e vigilância nutricional

Sofia Lungui

