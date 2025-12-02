Nova escola de graduação da Ulbra vai investir até R$ 1 milhão em startup que será criada por alunos

Tárik Deus, vice-presidente da Ulbra e cofundador da Ultec School. Marcos Nagelstein / Ulbra / Divulgação

A nova escola de graduação da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), a Ultec School, anunciou na noite desta segunda-feira (1º) que irá destinar até R$ 1 milhão ao grupo de estudantes da primeira turma que, ao final do curso, desenvolver a melhor startup.

O investimento será voltado exclusivamente para impulsionar a iniciativa vencedora e incentivar a criação de negócios.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Ulbra e cofundador da Ultec School, Tárik Deus, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito Ulbra.

Prática imersiva

Lançada em 17 de outubro, a Ultec School é a nova escola de graduação da Ulbra, estruturada em três eixos estratégicos: Tecnologia, Empreendedorismo e Comunicação.

A escola aposta em uma prática intensiva desde o primeiro semestre, aproximando o ensino de demandas reais do mercado. Os cursos oferecidos são Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo.