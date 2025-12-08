Morre Claudio Graça, professor da UFSM

Claudio de Oliveira Graça / CNPq / Reprodução

Claudio de Oliveira Graça morreu em 20 de novembro, aos 82 anos, em Porto Alegre. Ele era professor titular aposentado do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1968, o professor acumulou sólida formação na área nuclear. Obteve, em 1971, o título de mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Estudios Nucleares, na Espanha, e concluiu o doutorado na mesma área pela University of Cambridge, na Inglaterra, em 1987.

A partir de 1972, construiu uma trajetória de quatro décadas na UFSM, onde exerceu os cargos de professor auxiliar, assistente, adjunto e titular. Lecionou disciplinas de Física básica e de Física Nuclear para os cursos de Física e Engenharia, contribuindo para a formação de gerações de estudantes. Em 1989, integrou o grupo de docentes que fundou a Seção Sindical dos Docentes da UFSM (Sedufsm).

“Professor Graça”

Conhecido entre colegas e alunos como “professor Graça”, era casado com a professora Dominguita Lühers Graça, pesquisadora na área de patologia veterinária. Após a aposentadoria, dedicou-se com frequência a atividades que apreciava, especialmente a leitura e a marcenaria. Ele deixa dois filhos, Pablo e Gabriel, e dois netos, Francisco e Eduardo.

Tanto a UFSM quanto a Sedufsm divulgaram notas de pesar pelo falecimento do docente, ressaltando solidariedade aos familiares, amigos, colegas e estudantes.