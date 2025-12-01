Ensino Superior

Aos 67 anos
Notícia

Morre Carlos Alberto Bissani, professor da UFRGS

Professor titular e ex-diretor da Faculdade de Agronomia, dedicou mais de três décadas à pesquisa em solos e à formação de novas gerações de agrônomos

Zero Hora

