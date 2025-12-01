Morre Carlos Alberto Bissani, professor da UFRGS

A Faculdade de Agronomia da UFRGS decretou luto oficial de três dias em homenagem ao professor e ex-diretor da instituição. Carlos Alberto Bissani / Facebook / Reprodução

Carlos Alberto Bissani morreu na manhã desta segunda-feira (1º), aos 67 anos. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento. A morte foi comunicada nas redes sociais da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), instituição da qual era docente e ex-diretor.

O engenheiro agrônomo formou-se pela Faculdade de Agronomia da UFRGS em 1982 e concluiu o mestrado em Solos pela mesma instituição em 1985. Em 2000, obteve o doutorado em Ciência do Solo, com ênfase em Química do Solo, na University of Wisconsin–Madison, nos Estados Unidos. Desde 1991, integrou o Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS, onde chegou ao cargo de professor titular e também atuou como docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, que coordenou entre 2001 e 2004.

Sua trajetória acadêmica teve forte contribuição para as áreas de química e fertilidade do solo, com pesquisas voltadas à dinâmica de nutrientes, elementos tóxicos, acidez, calagem, resíduos orgânicos e fertilizantes. Na gestão universitária, foi membro e presidente da Câmara de Pós-Graduação da UFRGS entre 2004 e 2008, além de ocupar a vice-direção da Faculdade de Agronomia de 2008 a 2016 e a direção da unidade entre 2016 e 2024.

A Faculdade de Agronomia decretou luto oficial de três dias em homenagem ao professor e ex-diretor e suspendeu as atividades acadêmicas do turno da tarde desta segunda-feira (1º).

Em nota, a unidade afirmou que a comunidade perde “um docente brilhante, pesquisador dedicado e gestor comprometido”, além de “um ser humano generoso, acolhedor e sempre disposto a ajudar quem dele precisasse”.