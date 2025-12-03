Laboratório da PUCRS conquista prêmio em "Oscar" da inovação em educação

Pró-reitora de Graduação e Educação Continuada da PUCRS, a professora Adriana Kampff, recebeu o prêmio em Londres. Divulgação / PUCRS

O Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação (Idear) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) foi premiado nesta terça-feira (2), em Londres, na Inglaterra. O projeto foi reconhecido como um dos melhores do mundo no Reimagine Education Awards, considerado o "Oscar da inovação educacional".

O Idear conquistou prata na categoria Developing Emerging Skills & Competencies, que reconhece projetos focados no desenvolvimento de competências essenciais, como criatividade, pensamento crítico, colaboração, resolução de problemas e protagonismo estudantil, por meio da educação empreendedora.

A premiação contou com 1,6 mil projetos de 110 países, que foram avaliados por um júri composto por cerca de 130 especialistas internacionais.

O reconhecimento internacional, segundo a pró-reitora de Graduação e Educação Continuada da PUCRS, professora Adriana Kampff, valida o trabalho de 10 anos do laboratório e reforça o posicionamento da universidade no cenário global, especialmente no foco em formação humana e sustentabilidade.

— Esse reconhecimento nos desafia a seguirmos avançando, atentos às necessidades de um mundo em transformação e à preparação de pessoas que contribuam para um mundo melhor, com soluções criativas e sustentáveis — avalia a pró-reitora.

Promovido pela QS Quacquarelli Symonds, o prêmio é uma das mais prestigiadas distinções globais dedicadas à transformação na educação.

Empreendedorismo e inovação

O Idear da PUCRS é dedicado a fomentar o empreendedorismo e a formar pessoas capazes de transformar realidades por meio de criatividade, colaboração e impacto.

O espaço atua integrando ensino, prática e ecossistema, conectando estudantes, professores, comunidade e empresas para desenvolver soluções orientadas ao futuro do trabalho. Com foco em metodologias inovadoras, experiências reais e abordagens interdisciplinares, o Idear fortalece a educação empreendedora da PUCRS e contribui para o protagonismo da universidade no cenário latino-americano de inovação.