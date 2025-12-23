Ensino Superior

Ensino Superior
Notícia

Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro; veja detalhes da edição

Programa vai ofertar 274,8 mil vagas em 7.399 cursos e 136 universidades de todo o Brasil 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS