Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro; veja detalhes da edição

Entre 19 de janeiro e às 23h59min do dia 23, estarão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 – programa federal que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar alunos para o Ensino Superior. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23) pelo Ministério da Educação (MEC)

Serão ofertadas 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de 136 universidades de todo o Brasil – maior edição do programa, conforme o MEC. Cada candidato vai poder se inscrever em até duas opções de cursos.

A chamada regular dos selecionados será no dia 29 de janeiro.

Uma das novidades do Sisu 2026 é a possibilidade de utilizar as notas de edições anteriores do Enem – neste caso, de 2023, 2024 e 2025. Até então, um dos critérios para concorrer às vagas era ter prestado o último exame.

Assim como em 2024 e 2025, o Sisu 2026 terá uma única edição. Os selecionados poderão iniciar as aulas no primeiro ou segundo semestre do ano, de acordo com a universidade da vaga.

Confira o cronograma completo abaixo