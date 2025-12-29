Ensino Superior

Nova graduação 
Notícia

Curso de Medicina do Moinhos de Vento funcionará em shopping e deve ter vestibular em janeiro; o que já se sabe 

Formação contará com carga horária de 8.440 horas e 100 vagas anuais

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS