Curso de Medicina do Moinhos de Vento funcionará em shopping e deve ter vestibular em janeiro; o que já se sabe 

Aulas teóricas serão ministradas em campus no Shopping Total. Carlos Macedo / Hospital Moinhos de Vento / Divulgação

Autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Medicina do Hospital Moinhos de Vento já tem estrutura pronta e prazo para começar. As aulas serão oferecidas pela Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento em um prédio na área do Shopping Total.

Conforme o superintendente médico do Moinhos de Vento, Luiz Antônio Nasi, em entrevista à Rádio Gaúcha, o vestibular para a seleção dos alunos ocorrerá provavelmente em janeiro, ainda sem data definida, e as aulas devem ter início em março.

O curso obteve nota máxima (5) na avaliação do MEC, após visita da comissão avaliadora realizada em julho, que analisou a proposta pedagógica, a infraestrutura e os cenários de prática apresentados. O Moinhos vinha buscando viabilizar a criação do curso de Medicina há 10 anos. Em janeiro, formalizou o pedido de abertura da graduação após ter se habilitado para oferecê-lo em dezembro de 2024, em um edital voltado especificamente para hospitais.

A formação contará com carga horária de 8.440 horas e cem vagas anuais. Além das aulas teóricas ministradas no campus do Shopping Total, os alunos terão atividades prática no próprio Moinhos de Vento, no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, em uma unidade básica de saúde localizada no bairro Vila Nova, na Capital, onde o hospital já desenvolve programas de residência, e em outras unidades de saúde de municípios próximos.

— A faculdade pretende que esses alunos sigam toda essa trajetória dentro da universidade, vinculando já desde o primeiro dia de aula o que é ser médico, porque esse desafio alguns alunos precisam saber, pois há muitos alunos que desistem da faculdade de Medicina já no primeiro ano de curso — observou Nasi, em entrevista à Rádio Gaúcha, neste domingo (28).

Nasi não precisou o valor a ser cobrado nas mensalidades da graduação, mas afirmou que estará na média das praticadas pelas outras faculdades privadas de Medicina de Porto Alegre e do Estado. Em levantamento feito por Zero Hora em março, o custo variou de R$ 9,5 mil a 14,9 mil, a depender da instituição e do semestre do curso.

Questionamento

A abertura de novos cursos de Medicina é questionada por entidades de classe como o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), que divulgou nota na qual afirma que a abertura de uma centena de novas vagas nessa graduação ocorre “em um ecossistema já notoriamente saturado, com campos de prática exauridos e programas de residência médica insuficientes”.

No entendimento do órgão, uma instituição renomada como o Moinhos de Vento “deveria estar atenta à realidade da Medicina atual e ao fato de que o Estado já tem médicos e cursos suficientes”.

Durante a entrevista à Gaúcha, Nasi destacou que “tem uma ponta de verdade”, na observação de alguns de que há muita faculdade e de má qualidade, mas elogiou o formato avaliativo do MEC, no qual a instituição candidata é sabatinada e são analisados cenários de prática, estrutura do hospital e responsabilidade social do estabelecimento.

— Esse projeto do Ministério da Saúde se embasa em uma nova diretriz curricular nacional que diz que, a partir de 2026, todas as faculdades de Medicina do Brasil, privadas ou não, serão sabatinadas através de um exame chamado Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), que será realizado no quarto ano de graduação, antes de começar o internato. Se a faculdade tirar nota baixa, entre 1 e 2, ela não tem nem direito a fazer o próximo vestibular e vai ter que se reestruturar para mostrar a capacitação dos alunos. Tudo isso está contemplado na nossa faculdade — pontuou o superintendente.