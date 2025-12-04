Aos 81 anos, morre o pesquisador francês Bernard Charlot

Bernard Charlot durante a cerimônia em que recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFS, em 2022. Adilson Andrade / UFS / Reprodução

O professor Bernard Jean Jacques Charlot morreu, na noite desta quarta-feira (3), aos 81 anos, em Aracaju, no Sergipe. A morte foi divulgada pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). As causas não foram informadas.

Charlot nasceu em Paris, na França, em 1944. Formou-se em Filosofia em 1967 e, dois anos depois, iniciou sua trajetória acadêmica como professor de Ciências da Educação na Universidade de Túnis, na Tunísia, país do norte da África.

Em 1973, retornou à França para atuar na École Normale, instituição dedicada à formação de professores, onde trabalhou por 14 anos e consolidou sua carreira como referência na área da educação.

O professor viveu em Sergipe por mais de duas décadas, período em que realizou pesquisas e participou de eventos acadêmicos em parceria com estudiosos brasileiros e estrangeiros. Publicou 22 livros, além de artigos e relatórios, e orientou mestrandos e doutorandos no Brasil, na França e na Argentina.

Reconhecimento

Charlot também integrou o corpo docente da Universidade de Paris, da Universidade do Porto, em Portugal, e da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foi reconhecido com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Patras, na Grécia, e, em 2022, recebeu a mesma distinção da UFS, juntamente com o título de Cidadão Sergipano, concedido pela Assembleia Legislativa.