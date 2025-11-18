Ensino Superior

Sustentabilidade
Notícia

Universidades gaúchas pioram em ranking mundial que avalia impacto social e ambiental

Levantamento da Quacquarelli Symonds aponta para queda de 121 posições pela UFRGS na comparação com a edição anterior

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS