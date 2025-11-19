Polícia Federal investiga estudante por fraude em cotas sociais para ingresso na UFSM

O caso começou a ser investigado após denúncias anônimas. Fernanda Ramos / especial

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (19), um mandado de busca e apreensão na residência de um estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A ação integra a investigação que apura uma suposta fraude no processo de ingresso no curso por meio do sistema de cotas.

Segundo a PF, há indícios de que o estudante tenha se matriculado utilizando uma vaga destinada a candidatos de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. No entanto, conforme a polícia, o padrão de vida apresentado pelo aluno não seria compatível com os critérios exigidos para esse tipo de cota.

A Polícia Federal informou que o caso começou a ser investigado após denúncias anônimas, ainda no início do ano. Qualquer cidadão pode colaborar com a apuração por meio da plataforma Comunica PF, disponível na internet.

O que diz a UFSM

"Até o presente momento, não fomos comunicados formalmente pela Polícia Federal a respeito da investigação mencionada. Reiteramos nosso compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação das políticas de cotas, que são fundamentais para promover a inclusão social e a diversidade no ensino superior público. A UFSM promoverá as diligências administrativas cabíveis para apuração dos fatos assim que for notificada.