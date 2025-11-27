Governo Federal anuncia criação da Universidade Federal Indígena e da Universidade Federal do Esporte; entenda o funcionamento

Instituições estão previstas para 2027. YouTube / Reprodução

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (27), a implantação de duas novas instituições de educação superior. Serão criadas a Universidade Federal Indígena (Unind) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).

A previsão é que as universidades entrem em funcionamento já em 2027. O ministro da Educação, Camilo Santana, e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participaram de cerimônia em Brasília para envio dos projetos de lei (PL) que criam duas instituições.

O evento ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. O ministro do Esporte, André Fufuca, e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também assinaram os documentos para que os textos cheguem ao Congresso Nacional. O ato contou com outros representantes dos povos indígenas, como o professor Gersem Baniwa, da Universidade de Brasília (UnB).

— Hoje é um dia de celebração. Celebramos o resultado concreto dos esforços de professoras e professores indígenas, que há décadas batalham por uma educação pública que leve em conta os saberes ancestrais, e que não exclua mas complemente os saberes produzidos pelos não indígenas — destacou a ministra Sonia.

Os grupos técnicos interministeriais responsáveis pelo desenho das instituições atuarão ao longo de 2026. Conforme o ministro da Educação, as universidades terão atuação em todas as regiões brasileiras, por meio de uma rede de atuação junto a outras federais.

A expectativa é que seja utilizada a Universidade Aberta do Brasil para ofertar cursos à distância e semipresenciais em todo o país. Veja, abaixo, o que já se sabe sobre cada universidade e os campi que serão implantados.

Universidade Federal Indígena

O governo federal aprovou Brasília (DF) como sede da futura universidade indígena. O público prioritário é indígena, mas a instituição será aberta a todas as pessoas que se interessam pelas temáticas da educação e das culturas indígenas.

A instituição ocupará o espaço da atual Universidade dos Correios. Segundo a ministra Sonia Guajajara trata-se de uma vitória para as comunidades, e uma forma de reparação histórica.

Conforme o governo federal, a Unind será constituída de forma multicêntrica, com campi nas regiões do Brasil, atendendo às especificidades da presença dos povos indígenas no país. O objetivo é fortalecer identidades, culturas, memórias, artes e línguas dos povos indígenas, em cooperação com outras instituições de ensino, pesquisa e extensão.

Universidade Federal do Esporte

A UFEsporte retoma uma promessa feita por Lula em agosto, durante encontro com atletas da ginástica rítmica, quando o presidente manifestou a intenção de criar uma instituição voltada à formação e ao desenvolvimento de práticas esportivas. A iniciativa é voltada a jovens de baixa renda, com ofertas variadas e aulas com profissionais de diversas modalidades.

Serão ofertados cursos como Ciência do Esporte, Educação Física, Gestão e Marketing Esportivo, Medicina e Reabilitação Esportiva, Psicologia e Sociologia do Esporte, Direito e Políticas Públicas do Esporte, entre outros.

— São várias áreas que poderão capacitar os nossos atletas, guerreiros e embaixadores de hoje para serem grandes técnicos, grandes preparadores, e, acima de tudo, para poderem construir um futuro para o esporte nacional — ressaltou Fufuca.

A sede da nova universidade será em Brasília, com local a ser definido, com futuros campi nas demais regiões do país. Para o governo federal, as medidas representam um marco na ampliação do acesso à educação superior pública e gratuita no país, promovendo a equidade, a inclusão e o desenvolvimento humano.