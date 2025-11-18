Governo do RS disponibiliza 700 novas bolsas para cursos de licenciatura e Engenharia

Governo do RS lançou editais do Professor do Amanhã e RS Talentos. Kroo Kemp / stock.adobe.com

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (18), novos editais dos programas Professor do Amanhã e RS Talentos, disponibilizando até 700 bolsas de graduação em cursos de licenciatura e Engenharia. O investimento nas iniciativas, geridas pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict), é de R$ 52,8 milhões.

Nesta edição do Professor do Amanhã, serão ofertadas 500 bolsas de estudos distribuídas entre as regiões do Estado. O programa é voltado para cursos de licenciatura, com o intuito de fomentar a formação de professores para suprir carências na Educação Básica gaúcha. Serão contempladas as áreas de:

Matemática (185)

Língua Portuguesa (167)

História (76)

Geografia (72)

Já o RS Talentos irá conceder 200 bolsas de graduação em Engenharia e Ciência da Computação, com foco na formação qualificada em setores estratégicos para o desenvolvimento do Estado, aproximando os estudantes do setor produtivo. Os cursos contemplados são:

Ciência da Computação ou de Dados

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia da Computação ou de Software

Engenharia Elétrica ou Eletrônica

Engenharia Química

Engenharia Mecânica

Cada programa possui condições e exigências próprias. Confira os detalhes e saiba como se inscrever.

Professor do Amanhã

O programa chega à sua terceira edição, com investimento de R$ 38,4 milhões. Veja aqui o edital.

A iniciativa oferta 500 vagas em cursos de licenciatura de Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) e concede bolsa de estudos aos alunos selecionados no valor de R$ 800 mensais, além de isenção de taxas e matrículas. Em 2024, foram distribuídas 1 mil vagas.

Como contrapartida, os estudantes deverão realizar, no mínimo, 300 horas de prática de ensino na rede estadual durante o curso e, após a conclusão, exercer atividades docentes por, no mínimo, 1.920 horas. Ao concluir o curso, serão automaticamente inscritos no Cadastro de Contratações Temporárias do governo do RS.

As universidades participantes recebem valor mensal correspondente à taxa acadêmica, também de R$ 800 por vaga. Instituições interessadas em participar e que atendam aos requisitos devem submeter propostas até 18 de dezembro de 2025.

Depois desse período, as propostas serão avaliadas pela Sict. O resultado deve ser divulgado em janeiro de 2026. A partir disso, cada instituição de ensino deverá organizar o período de inscrições para os estudantes.

RS Talentos

Também está na sua terceira edição, o programa é voltado à formação de capital humano e ativação econômica e tem investimento de R$ 14,4 milhões nesta edição. Veja aqui o edital.

Serão 200 bolsas de permanência, no valor de R$ 2 mil. No caso dos alunos de universidades comunitárias, as instituições participantes também terão taxa acadêmica de R$ 2 mil.

O prazo para submissões de propostas das instituições de ensino também é dia 18 de dezembro. Após análise, o resultado deve ser divulgado em janeiro de 2026. Posteriormente, cada universidade é responsável por organizar a seleção dos estudantes.