Ensino Superior

Pioneirismo
Notícia

Universidade Federal do Rio Grande lança graduação inédita em Engenharia de Robôs 

Com início previsto para 2026, o curso oferecerá 40 vagas, que já estarão incluídas na próxima edição do Sisu

Laura Cosme

