Sisu 2026: candidatos poderão usar nota das últimas três provas do Enem

Candidatos a uma vaga em instituições públicas e gratuitas de ensino superior, usando o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), vão poder usar a melhor nota das últimas três provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2026.
Trata-se de uma mudança no regulamento, divulgada em 20 de outubro em uma portaria do Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União.
Até então, a classificação dos candidatos era baseada na nota obtida na última edição da prova. Com a mudança, o estudante vai poder optar pelo melhor desempenho. As informações são do jornal O Globo.
"Serão consideradas as três últimas edições do Enem imediatamente anteriores ao processo seletivo do Sisu, devendo ser utilizada, para fins de inscrição, classificação e eventual seleção em suas opções de curso, a edição em que o estudante obtenha a melhor média ponderada", diz o texto.
De acordo com o MEC, os candidatos que não zerarem a prova da redação e que não a tenham realizada na condição de treineiro podem participar da seleção.
O sistema de seleção não passava por uma alteração desse impacto desde dezembro de 2013, quando o Ministério da Educação acabou com o Sisu do segundo semestre do ano.
Além disso, a nova portaria prevê que, após a convocação da lista de espera ser encerrada, as vagas não preenchidas "poderão ser ofertadas, mediante aditivo ao Termo de Adesão, para manifestação de interesse de estudantes".