Sisu 2026: candidatos poderão usar nota das últimas três provas do Enem

Até então, a classificação dos candidatos era baseada na nota obtida na última edição da prova. Divulgação / Agencia Brasil

Candidatos a uma vaga em instituições públicas e gratuitas de ensino superior, usando o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), vão poder usar a melhor nota das últimas três provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2026.

Trata-se de uma mudança no regulamento, divulgada em 20 de outubro em uma portaria do Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União.

Até então, a classificação dos candidatos era baseada na nota obtida na última edição da prova. Com a mudança, o estudante vai poder optar pelo melhor desempenho. As informações são do jornal O Globo.

"Serão consideradas as três últimas edições do Enem imediatamente anteriores ao processo seletivo do Sisu, devendo ser utilizada, para fins de inscrição, classificação e eventual seleção em suas opções de curso, a edição em que o estudante obtenha a melhor média ponderada", diz o texto.

De acordo com o MEC, os candidatos que não zerarem a prova da redação e que não a tenham realizada na condição de treineiro podem participar da seleção.

O sistema de seleção não passava por uma alteração desse impacto desde dezembro de 2013, quando o Ministério da Educação acabou com o Sisu do segundo semestre do ano.