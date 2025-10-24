Ensino Superior

Ensino Superior 
Notícia

Sisu 2026: candidatos poderão usar nota das últimas três provas do Enem

O sistema de seleção não passava por uma alteração desse impacto desde dezembro de 2013, quando o Ministério da Educação acabou com o Sisu do segundo semestre do ano

Zero Hora

