Projeto de campus da UFRGS em Caxias do Sul será votado na próxima semana; entenda

A votação do projeto de implantação de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul, na Serra, será no dia 31 de outubro, quando haverá uma sessão plenária do Conselho Universitário (Consun), órgão máximo deliberativo da instituição de ensino.

Com pauta única, a discussão ocorrerá às 8h30min no prédio da Reitoria no Campus Centro, em Porto Alegre.

Inicialmente, a votação estava prevista para o dia 17. A mudança de data aconteceu devido a questionamentos técnicos do Consun à Reitoria.

De acordo com a reitora Márcia Barbosa, o projeto passou por uma subcomissão do conselho e, nessa primeira avaliação, surgiram dúvidas referentes ao prédio que poderá ser a sede do campus em Caxias do Sul (saiba as opções avaliadas abaixo) e outras questões técnicas.

— Esse comitê mandou vários questionamentos, e a gente (a Reitoria) já respondeu alguns, mas eles querem ter uma conversa para deixar muito claro o projeto. Isso faz com que a gente ainda tenha que usar a próxima semana para fazer esse processo. Com isso, a votação final ficou para o dia 31 — explica Márcia.

A reitora diz ter confiança de que o projeto será aprovado:

— Estou muito tranquila porque cada uma das nossas unidades acadêmicas está fazendo uma conversa interna nos seus conselhos e já estão tomando decisões antes mesmo da reunião. Todo mundo já teve acesso ao projeto. Então, mesmo que esse comitê esteja querendo mais detalhes, o projeto já está sendo avaliado pelas unidades e muitas unidades que vão ser votos no conselho já decidiram suas posições, mas temos que seguir o rito.

Saiba mais sobre o projeto

que serão ofertados no campus da UFRGS em Caxias do Sul são: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados e Pedagogia O projeto foi entregue ao Conselho Universitário no dia 9 de setembro para o início de discussão. A votação está agendada para 31 de outubro

A previsão de início das atividades é para março de 2026

Prédios avaliados

Quatro prédios estão sendo cotados para a sede do campus na Serra:

Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS) no bairro Samuara, entre Caxias e Farroupilha

da Universidade de Caxias do Sul (UCS) no bairro Samuara, entre Caxias e Farroupilha Antigo prédio de cursos de pós-graduação e especializações do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), localizado no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, no bairro São Pelegrino

de cursos de pós-graduação e especializações do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), localizado no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, no bairro São Pelegrino Antigo Pastifício Caxiense , no bairro São Pelegrino

, no bairro São Pelegrino Edifício São Carlos, onde funciona o Teatro São Carlos, também no bairro São Pelegrino