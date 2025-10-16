Novo curso de Odontologia busca atender à demanda por saúde bucal na Região Metropolitana 

O início das aulas será no próximo semestre. Catalin Pop / stock.adobe.com

Com intuito de atender à demanda por saúde bucal na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Universidade La Salle (Unilasalle) lançou um curso de bacharelado em Odontologia. A iniciativa surge em resposta à crescente necessidade de profissionais da saúde bucal na região.

Sediado em Canoas, o curso terá 10 semestres de duração, ofertado nos turnos diurno e noturno, totalmente presencial, e está com inscrições abertas no site da instituição. O início das aulas será no próximo semestre.

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Rio Grande do Sul conta com mais de 23 mil cirurgiões-dentistas e apresenta crescimento constante de registros. O mercado abre espaço para atuação em consultórios, hospitais, órgãos públicos, gestão de serviços de saúde e especializações em áreas como ortodontia, implantodontia, endodontia e estética.

Entre os diferenciais do curso estão a integração com a La Salle Saúde, onde os alunos poderão praticar os conhecimentos em uma clínica-escola, equipada com 48 cadeiras odontológicas. A previsão de inauguração da clínica é para 2028, quando também devem começar os atendimentos gratuitos à comunidade de Canoas e municípios vizinhos.