Mundo Feevale, em Novo Hamburgo, auxilia jovens na escolha da profissão

A Universidade Feevale realiza até sexta-feira (10) mais uma edição do Mundo Feevale, que busca auxiliar estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e demais interessados na escolha da profissão. O evento contará com a participação de mais de 8,7 mil alunos de mais de 150 escolas.

O Mundo Feevale ocorre no Campus II da Universidade Feevale (RS-239, 2755, Novo Hamburgo), nos três turnos até quinta-feira (9) e pela manhã na sexta (10).

Os estudantes receberão brindes e poderão esclarecer dúvidas sobre bolsas de estudo, descontos, financiamento e intercâmbio, entre outros benefícios.

Na programação, constam atividades práticas e trilhas, nas quais os participantes poderão optar por uma ou mais áreas: Criativas, Negócios, Saúde, Engenharias, Veterinária, Computação, TI e IA, Psicologia e Pedagogia, Direito e Jornalismo e Educação Física.

Durante a visitação, os alunos são conduzidos por professores a laboratórios das respectivas áreas. Eles também poderão conversar com os profissionais e coordenadores dos cursos de graduação de seu interesse.