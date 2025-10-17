Governo autoriza criação de 6,7 mil cargos em institutos e universidades federais

Os ministérios da Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizaram a criação de mais de 6,7 mil novos cargos para universidades e institutos federais de ensino. Foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União portaria conjunta oficializando a decisão. O documento pode ser acessado neste link.
O ato foi assinado pela ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O objetivo é fortalecer o quadro de pessoal das instituições federais de ensino em todo o país.
A portaria integra um conjunto de ações implementadas pelo governo federal. Entre elas, estão a reestruturação das carreiras de docentes e técnicos, o aumento de recursos orçamentários para instituições federais de ensino e o programa de expansão dos institutos, com mais de cem novos campi planejados com verbas do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
A distribuição das novas vagas será baseada em três principais eixos:
- Ampliação do Banco de Professor –Equivalente do Magistério Superior em 1,2 mil cargos, sendo mil efetivos e 201 para professores substitutos e visitantes. As vagas se somam aos bancos de docentes já existentes em 69 universidades federais, reforçando áreas como engenharia, saúde, tecnologia e formação docente
- Acréscimo de 265 cargos ao Banco de Professor–Equivalente da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – 217 são cargos efetivos e 48 são equivalentes para professores substitutos e visitantes
- Transformação de 7,8 mil cargos vagos da Classe C em 5,2 mil novos cargos técnico-administrativos – 2,1 mil cargos da Classe D (nível intermediário) e 3,1 mil da Classe E (nível Superior)
Segundo o MGI, a ampliação de cargos de professores foi realizada com base na Lei Orçamentária Anual de 2025. Os novos cargos técnico-administrativos não tiveram impacto orçamentário, pois derivaram da “transformação de cargos vedados”.
De acordo com as pastas, desde 2023, cerca de 15 mil novas vagas foram abertas nas instituições federais de ensino. A quantidade de vagas foi estabelecida a partir das demandas de cada instituição e atendendo critérios técnicos definidos pelos ministérios.