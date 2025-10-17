Governo autoriza criação de 6,7 mil cargos em institutos e universidades federais

Cargos são destinados a universidades e institutos federais. JenkoAtaman / stock.adobe.com

Os ministérios da Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizaram a criação de mais de 6,7 mil novos cargos para universidades e institutos federais de ensino. Foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União portaria conjunta oficializando a decisão. O documento pode ser acessado neste link.

O ato foi assinado pela ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O objetivo é fortalecer o quadro de pessoal das instituições federais de ensino em todo o país.

A portaria integra um conjunto de ações implementadas pelo governo federal. Entre elas, estão a reestruturação das carreiras de docentes e técnicos, o aumento de recursos orçamentários para instituições federais de ensino e o programa de expansão dos institutos, com mais de cem novos campi planejados com verbas do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A distribuição das novas vagas será baseada em três principais eixos:

Ampliação do Banco de Professor –Equivalente do Magistério Superior em 1,2 mil cargos, sendo mil efetivos e 201 para professores substitutos e visitantes. As vagas se somam aos bancos de docentes já existentes em 69 universidades federais, reforçando áreas como engenharia, saúde, tecnologia e formação docente

em 1,2 mil cargos, sendo mil efetivos e 201 para professores substitutos e visitantes. As vagas se somam aos bancos de docentes já existentes em 69 universidades federais, reforçando áreas como engenharia, saúde, tecnologia e formação docente Acréscimo de 265 cargos ao Banco de Professor–Equivalente da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – 217 são cargos efetivos e 48 são equivalentes para professores substitutos e visitantes

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – 217 são cargos efetivos e 48 são equivalentes para professores substitutos e visitantes Transformação de 7,8 mil cargos vagos da Classe C em 5,2 mil novos cargos técnico-administrativos – 2,1 mil cargos da Classe D (nível intermediário) e 3,1 mil da Classe E (nível Superior)

Segundo o MGI, a ampliação de cargos de professores foi realizada com base na Lei Orçamentária Anual de 2025. Os novos cargos técnico-administrativos não tiveram impacto orçamentário, pois derivaram da “transformação de cargos vedados”.