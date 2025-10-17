Ensino Superior

Fortalecer o quadro
Notícia

Governo autoriza criação de 6,7 mil cargos em institutos e universidades federais

Decisão é dos ministérios da Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS