Como aproveitar o resultado do Enem para entrar na universidade? Conheça os principais programas 

Exame será aplicado em todo o país no mês de novembro. Leonidas / stock.adobe.com

A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando. As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 9 e 16 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou o Cartão de Confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Redação

No segundo dia, será a vez de:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias

Cada área do conhecimento é composta por 45 questões objetivas, sendo 180 perguntas no total.

O Enem é a principal porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, garantindo acesso a diversas instituições de ensino. Os resultados podem ser usados para entrar em universidades públicas, para concorrer a bolsas de estudo em universidades privadas, para ingresso sem vestibular em faculdades e até para estudar no Exterior, em Portugal. Veja como aproveitar a nota do exame.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que seleciona candidatos do Enem, usando como base a média das notas obtidas no exame, dentro do limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. O sistema serve para ingressar em universidades e institutos federais e instituições particulares.

Normalmente, o processo seletivo ocorre entre janeiro e fevereiro. O período para adesão das instituições de educação superior interessadas em participar do Sisu 2026 está aberto e segue até 28 de novembro. Em 2026, o Sisu permitirá o uso das notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025) para a inscrição e classificação dos candidatos.

Para participar do processo seletivo, o candidato não pode ter zerado a redação e precisa ter Ensino Médio completo. Na última edição, foram ofertadas 261,7 mil vagas via Sisu .

Leia Mais Local de prova do Enem 2025 é divulgado; saiba como consultar

Fies

O Enem também permite pleitear crédito estudantil para o pagamento das mensalidades de faculdades privadas. É possível usar as notas para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita a estudantes de baixa renda cursar faculdades particulares por meio de financiamento, que começa a ser cobrado após a conclusão do curso.

Para participar, o estudante precisa ter feito o Enem (qualquer edição desde 2010), ter obtido nota média superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. O Fies reserva vagas para candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência.

A nova modalidade do programa, o Fies Social, reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Em 2025, o processo seletivo ofertou 112 mil vagas.

Leia Mais Prouni completa 20 anos com sucesso em gerar mobilidade social, mas alta ociosidade de vagas nas universidades

Prouni

Outra possibilidade é o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferta bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas. Ao se inscrever, o candidato pode aproveitar as notas das duas últimas edições do Enem.

Para concorrer, é preciso ter tirado nota média superior a 450 pontos nas provas do Enem e não ter zerado a redação. O candidato pode optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou às cotas para pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas ou negras.

Para concorrer à bolsa integral (100%), é preciso ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Programas do Estado

Nos últimos anos, o governo estadual do RS lançou iniciativas que ofertam bolsas para cursar o Ensino Superior em universidades particulares. É possível concorrer com a nota do Enem. Um exemplo é o RS Talentos, programa voltado a estudantes que realizaram o Enem e tenham concluído o Ensino Médio, oferecendo bolsa integral de estudos por três semestres, além de auxílio financeiro mensal de R$ 2 mil por até 18 meses.

Outra alternativa é o Professor do Amanhã, programa que busca formar novos professores em áreas estratégicas da Educação Básica no RS. O projeto também é focado em estudantes de baixa renda e utiliza a nota do Enem como critério de seleção para bolsas de licenciatura.

Ingresso em universidades

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por exemplo, 70% das vagas de cada curso são preenchidas pelo vestibular da instituição, enquanto os outros 30% são reservados para ingresso via Sisu (ou seja, com a nota do Enem).