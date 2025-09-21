Ensino Superior

Espaço
Notícia

Universitários do RS têm projeto aprovado para estudar buracos negros em telescópio gigante no deserto do Atacama

Grupo de pesquisadores da UFSM irá ao Chile estudar buracos negros em um dos maiores telescópios do mundo, o Alma

g1 RS

Zero Hora

