Pesquisa que “abriu a boca” de fóssil mostra a relevância do RS para entender vida pré e pós extinção em massa 

Uma nova estratégia trouxe novidades sobre um fóssil de 260 milhões de anos coletado em São Gabriel, na Fronteira Oeste. O uso de tomografia computadorizada de alta resolução permitiu que cientistas da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) “abrissem a boca” do animal, conhecido como Rastodon procurvidens, e identificassem detalhes sobre hábitos e história evolutiva da espécie.

O estudo foi liderado pelo doutorando João Lucas da Silva e publicado na revista Zoological Journal of the Linnean Society. Também participaram pesquisadores do Museu Nacional e das universidades norte-americanas Princeton e North Carolina State.

Quando o fóssil do animal – da família dos dicinodontes, herbívoros do período entre 260 e 200 milhões de anos atrás – foi encontrado, em 2016, foram descritas apenas características do crânio, e não do pré-crânio, onde ficam o céu da boca e a mandíbula.

Com o recurso tecnológico, foi possível fazer uma imagem tridimensional separando a mandíbula do crânio digitalmente, sem danificar o material. O novo estudo revelou que o espécime era um jovem adulto e reposicionou o Rastodon na árvore evolutiva dos dicinodontes, mostrando que ele pertence a um grupo desses animais que fazia tocas no chão.

A análise do fóssil é importante porque os dicinodontes dominavam ecossistemas terrestres no momento da extinção em massa Permo-Triássica, a mais intensa da história do planeta, quando os continentes se juntaram e 80% a 90% de toda a vida na Terra foi dizimada. Os dicinodontes sobreviveram. Diferentemente do que se imaginava, que o Rastodon era de uma linhagem originária da África do Sul, a pesquisa concluiu que o animal também tinha parentes na Antártica.

— O estudo sugere a presença de um grupo até então desconhecido aqui, no Brasil e na América do Sul. Até muito recentemente, você tinha a ponte desse grupo da África do Sul para a Antártica, mas sem necessariamente envolver o Brasil ou a América do Sul. Agora, com o Rastodon sendo desse grupo, temos que colocar o Brasil na questão também — relata João Lucas, revelando que a pergunta atual é: qual a origem dessa espécie, a África do Sul ou a América do Sul?

RS como sítio paleontológico

Outro ponto é a importância do Rio Grande do Sul nesses estudos.

— O registro fóssil é como se fossem fotos de eventos na vida da Terra. Aqui no RS, temos fotos de antes dessa extinção em massa e de logo depois dela. Por isso, temos uma paleontologia de importância mundial.

Cearense, foi ao conhecer o trabalho do conterrâneo Felipe Pinheiro, professor da Unipampa, que o doutorando resolveu se candidatar a uma vaga e fazer a sua tese no campus de São Gabriel. Um dos focos dos estudos de Pinheiro é essa análise de “antes e depois” da extinção Permo-Triássica.

— Especificamente nas regiões do pampa e da Quarta Colônia, o registro fóssil incorpora elementos dos períodos Permiano e Triássico, que são cruciais para entendermos, inclusive, o que está acontecendo com as faunas e floras atuais, justamente por conta da extinção em massa, que tem semelhanças com as causas das extinções atualmente em curso — pontua o professor.

Apesar de o processo de extinção que ocorre atualmente ser motivado fundamentalmente pela ação humana, Pinheiro explica que a paleontologia permite identificar os mesmos ciclos químicos que, na extinção Permo-Triássica, foram afetados por outras razões. Se hoje as mudanças climáticas são decorrentes do efeito estufa causado pelo uso de combustíveis fósseis, naquela época, o mesmo ciclo do carbono foi gerado por erupções vulcânicas registradas na Sibéria.

— Olhando para a fauna e a flora da região de São Gabriel, percebemos como elas foram moldadas e modificadas por esse evento. Sempre nos perguntamos: por que alguns organismos sobreviveram? Será que foi algo completamente aleatório ou eles tinham alguma coisa que os fez sobreviver? E como, num ecossistema completamente dizimado, os organismos voltaram a se proliferar e recompor a fauna? — cita Pinheiro.

Responder a essas questões traz pistas de quais organismos, durante o processo atual de extinção, podem sobreviver e se recuperar, e quais não. Estudos como esses também permitem aos cientistas alertarem, mais uma vez, para os efeitos catastróficos da ação humana existente hoje.

— A Terra vai se recuperar, porque isso sempre se acontece, mas o ser humano está cavando a própria extinção — avalia Pinheiro.