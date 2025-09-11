Ensino Superior

260 milhões de anos
Notícia

Pesquisa que “abriu a boca” de fóssil mostra a relevância do RS para entender vida pré e pós extinção em massa 

Espécie conhecida como Rastodon procurvidens foi encontrada em São Gabriel, na Fronteira Oeste, e teve detalhes revelados por meio de tomografia computadorizada

Isabella Sander

Repórter

