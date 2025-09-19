MEC divulga lista com 456 cursos autorizados a ter aulas semipresenciais

A lista de cursos está distribuída em portarias no Diário Oficial da União (DOU). maxbelchenko / stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, neste mês de setembro, a lista de cursos superiores autorizados a funcionar em formato semipresencial, com as respectivas vagas previstas por ano para cada curso. A lista de cursos está distribuída em portarias no Diário Oficial da União (DOU).

As portarias têm o objetivo de garantir a transparência e a legalidade dos cursos oferecidos e podem servir como fonte de verificação para combater cursos falsos ou não autorizados pelo governo federal. Isso pode evitar que estudantes paguem por diplomas que não terão validade oficial.

Ao todo, a lista tem 456 cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnológico, incluindo graduações em instituições do Rio Grande do Sul. O texto estabelece que as atividades presenciais desses cursos somente podem ser realizadas nos endereços que já estão cadastrados e aprovados no Cadastro e-MEC.

A portaria é uma autorização inicial. As instituições de ensino que receberam essa autorização deverão solicitar o reconhecimento do curso em um momento futuro, conforme regras.

Marco regulatório

Em maio deste ano, o Decreto Presidencial nº 12.456/2025 sobre a Nova Política de Educação a Distância (EAD), determinou que os cursos de graduação devem ser organizados nos formatos presencial, semipresencial e à distância.

Os cursos de graduação presenciais, semipresenciais ou a distância deverão ter a mesma duração (carga horária). Os cursos semipresenciais devem ter no mínimo 30% de atividades presenciais e 20% em atividades virtuais ao vivo (síncronas).

As atividades presenciais dos cursos semipresenciais e a distância deverão ser realizadas na sede, em polos EAD ou em ambientes profissionais devidamente equipados para esse fim e sob supervisão acadêmica.