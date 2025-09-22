Ensino Superior

Dados nacionais
Notícia

Matrículas no Ensino Superior crescem 2,5% em 2024, impulsionadas pelo EAD

Censo divulgado pelo Inep aponta redução de 0,5% no número de alunos em cursos presenciais e aumento de 5,6% na modalidade a distância

Isabella Sander

Repórter

