Eventos em universidades do RS apresentam cursos para alunos do Ensino Médio; confira datas e como participar

Unisinos é uma das universidades que abre suas portas nos próximos dias. Rodrigo Westermann Blum / Divulgação Unisinos

Com o fim do ano letivo se aproximando, no período que antecede os vestibulares de verão, universidades gaúchas promovem eventos para permitir que estudantes do Ensino Médio conheçam suas estrutura, cursos e ambiente acadêmico.

Na rede pública, quem abre as portas em outubro é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Já as instituições privadas que promovem atividades abertas são Unisinos, PUCRS e Feevale.

Mais do que visitas guiadas, os encontros oferecem experiências práticas, oficinas interativas, bate-papos com professores e universitários, além de espaços para tirar dúvidas bolsas, financiamentos e outros benefícios. O objetivo é aproximar os jovens que estão no Ensino Médio da realidade universitária e ajudá-los a escolher o curso de forma mais consciente.

Confira os eventos que ocorrem nos próximos dias e como se inscrever:

Conecta Unisinos

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) realiza a 15ª edição do Conecta Unisinos, oferecendo mais de 60 atividades práticas, visitas às estruturas e bate-papos com egressos, além de food trucks. Neste ano, o evento terá a presença do influenciador Bomtalvão, que falará sobre vida e carreira.

Serviço

Quando: 18 de setembro, das 8h30 às 18h

18 de setembro, das 8h30 às 18h Onde: Campus Sede, em São Leopoldo (Av. Unisinos, 950 - Cristo Rei)

Campus Sede, em São Leopoldo (Av. Unisinos, 950 - Cristo Rei) Valor: gratuito

gratuito Programação e inscrição: neste link

Open Campus PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) realiza o Open Campus, evento gratuito que apresenta a universidade a estudantes do Ensino Médio e demais interessados. A programação conta com oficinas, visitas guiadas, bate-papos com professores e alunos e atividades culturais.

Serviço

Quando: 26 de setembro, das 8h às 18h

26 de setembro, das 8h às 18h Onde: Campus da PUCRS, em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 6681 – Partenon)

Campus da PUCRS, em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 6681 – Partenon) Valor: gratuito

gratuito Programação: neste link

Inscrições: neste link

UFCSPA Acolhe

Desde 2017, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) aproxima a universidade pública da comunidade. O evento UFCSPA Acolhe conta com atividades interativas, feira de profissões, rodas de conversa, oficinas culturais e espaço infantil. A edição 2025 terá mais de 100 atividades organizadas por estudantes, professores e técnicos. O evento é aberto ao público e não exige inscrições — apenas de quem necessita de atendimento em Libras.

Serviço

Quando: 27 de setembro, das 9h às 16h

27 de setembro, das 9h às 16h Onde: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico)

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico) Valor: gratuito

gratuito Programação: neste link

Inscrições: aberto ao público

Mundo Feevale

A Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, busca auxiliar estudantes na escolha da profissão, reunindo mais de 6 mil alunos de 150 escolas da região. Com trilhas de conhecimento e oficinas em áreas como saúde, engenharias, negócios e comunicação, o evento Mundo Feevale ainda traz informações sobre bolsas, financiamentos e intercâmbios.

Serviço