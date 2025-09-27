Evento na UFCSPA recebe 5 mil visitantes com oficinas, atendimentos e feira de profissões

O UFCSPA Acolhe é um evento gratuito que busca aproximar a universidade pública e a sociedade. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Este sábado (27) foi um dia movimentado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), repleto de atividades abertas ao público. A instituição promoveu o UFCSPA Acolhe, evento gratuito que busca aproximar a universidade pública e a sociedade.

Ao longo do dia ensolarado, entre 9h e 16h, cerca de 5 mil visitantes circularam pelo campus no Centro Histórico de Porto Alegre, entre estudantes secundaristas, vestibulandos, universitários, crianças, pais e responsáveis.

— Para nós, esse é um dos eventos mais importantes da universidade. É uma grande vitrine da nossa universidade, que é focada em Saúde. Além das portas abertas, é um evento que promove de forma gratuita a divulgação de informações sobre saúde à população — ressalta a reitora da UFCSPA, Jenifer Saffi.

A reitora da UFCSPA, Jenifer Saffi, marcou presença no evento. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

No total, foram realizadas 180 atividades ao longo do sábado, incluindo oficinas, rodas de conversa, palestras, visitas a laboratórios, jogos, brincadeiras interativas, apresentações culturais, feira de profissões, e até mesmo experiências para crianças. O tradicional Coral da UFCSPA embalou o evento, com um cortejo no final da manhã para entreter o público.

Além disso, foram oferecidos atendimentos gratuitos, como exame de tipagem sanguínea, para identificar o tipo de sangue dos visitantes e incentivar a doação, e vacinação contra o vírus da gripe e HPV. O Zé Gotinha também marcou presença no evento.

A professora Carolina Sturm Trindade, do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, foi uma das pessoas que aproveitou para se vacinar na ocasião.

— Hoje temos a oportunidade de mostrar à comunidade tudo que a universidade pública pode ofertar — destaca.

A professora Carolina Sturm Trindade, do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, aproveitou para se vacinar no evento. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na feira de profissões, os visitantes puderam sanar dúvidas sobre os cursos de graduação e pós-graduação diretamente com estudantes, abordando questões como internacionalização, residências médicas e áreas de atuação profissional. Na avaliação da aluna Eduarda Lenzi, 19 anos, do curso de Química Medicinal, é fundamental conhecer bem o curso antes de ingressar.

— Quando comecei a estudar, eu não sabia nada sobre o curso. Percebi que o curso precisa dessa visibilidade, porque muitas pessoas vão para a Química e gostam mais de Biologia. Então, é importante saber que existe essa possibilidade, um curso que abrange tudo isso e é pouco conhecido — diz a estudante, que está no 2º semestre.

Isadora Paiva de Mattos, 18 anos, foi ao evento acompanhada da mãe, a advogada Cláudia Pereira Paiva. A jovem pretende estudar Informática Biomédica. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Evento atrai diferentes públicos

Diversos estudantes foram acompanhados da família ao evento, como Isadora Paiva de Mattos, 18 anos, que levou a mãe, a advogada Cláudia Pereira Paiva. Ela pretende ingressar na graduação em Informática Biomédica. A jovem conta que não sabia direito o que estudar, mas, quando descobriu que havia um curso que une a área da Saúde à Computação, não teve dúvidas.

— Faz só uns dois meses que decidi. Antes, eu pensava em fazer Ciência da Computação. Mas eu queria alguma coisa que me permitisse ajudar as pessoas, e sei que na área da Saúde com certeza vou ser capaz de ajudar alguém — afirma a jovem, que está no último ano do curso de Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) de Canoas.

Em seu trabalho de conclusão de curso, ela está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial (IA) treinado para capacitar profissionais da educação para acolherem adequadamente estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pietro Buzanelo, 18 anos, está em dúvida entre Medicina e Nutrição. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Há quem tenha aproveitado o evento para tirar dúvidas e decidir o que cursar. É o caso do estudante Pietro Buzanelo, 18 anos, que está no 3º ano do Ensino Médio no Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre:

— Eu vim para conhecer melhor a universidade, saber como são os cursos e me descobrir. Já tinha vindo aqui uma vez no ano passado. Eu sempre admirei a área da Saúde, penso em cursar Nutrição ou Medicina.

O evento também atraiu estudantes da própria universidade, que buscam sanar dúvidas e trocar ideias com docentes e alunos mais avançados. É o caso de Amábile Leal Vieira, 18 anos, do 1º semestre do curso de Biomedicina.

— A gente aprende bastante aqui, eu participei do evento no ano passado antes de ingressar no curso e gostei — relata.

Ela conta que conheceu o programa de extensão “Cuidando da Farmácia Caseira” e ficou com vontade de participar. Com uma brincadeira de bingo, o grupo de alunos de Farmácia e outros cursos buscou sanar dúvidas dos visitantes sobre plantas medicinais, chás e armazenamento de medicamentos, entre outros tópicos.

No chamado Circuito do Conhecimento também foram promovidas atividades e oficinas sobre temas como o exame papanicolau, tingimento natural de têxteis e sustentabilidade, prática de ausculta pulmonar, neuroreabilitação, oficina de primeiros socorros, entre muitos outros assuntos ligados à saúde.

