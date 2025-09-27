Ensino Superior

Acolhimento à comunidade
Notícia

Evento na UFCSPA recebe 5 mil visitantes com oficinas, atendimentos e feira de profissões

Estudantes secundaristas, vestibulandos, universitários e famílias aproveitaram o dia de sol para conhecer a instituição, que promoveu diversas atividades interativas

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS