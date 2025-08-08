UFSM lança primeira pós-graduação gratuita em mudanças climáticas do Brasil

Curso resultado de uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Maiara Bersch / Agência RBS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lançou a primeira pós-graduação gratuita em Mudanças Climáticas oferecida por uma universidade pública no Brasil. O curso, oferecido na modalidade de ensino a distância (EAD), é resultado de uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que viabiliza o acesso ao Ensino Superior por meio de plataformas digitais.

Com carga horária de 360 horas e duração de 18 meses, o curso tem como objetivo capacitar profissionais de diversas áreas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. A grade curricular abrange conteúdos técnicos — como química e física —, além de políticas públicas voltadas à mitigação de riscos e prevenção de desastres ambientais. Assuntos como secas prolongadas, incêndios florestais, enchentes e temperaturas extremas serão trabalhados ao longo da especialização.

O público-alvo é amplo e inclui professores, integrantes da Defesa Civil, gestores públicos, meteorologistas, engenheiros, profissionais da saúde, entre outros com diploma de ensino superior.

Inscrições

Para este semestre letivo estão sendo ofertadas 150 vagas. Inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto, pelo site da UFSM. Dentre os documentos solicitados estão: documentos de identificação, diploma, carta de intenção e currículo. Estes dois últimos fazem parte dos critérios para avaliação e classificação para as vagas.

Aulas

Os encontros acontecerão em ambiente virtual de aprendizagem, por meio de ferramentas interativas, com mediação de professores, tutorial e de recursos didatico-tecnológicos. As aulas vão começar em outubro. Para a conclusão do curso é necessária apresentação de monografia.