Prouni 2025: candidatos têm até terça-feira para entrar na lista de espera

O resultado da lista de espera será divulgado no dia 29 de agosto. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil/Divulgação

Começou nesta segunda-feira (25) o prazo para manifestação de interesse na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2025/2.

O período vai até as 23h59min de terça-feira (26), exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Podem participar os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou aqueles que ficaram de fora por não formação de turma. O resultado será divulgado no dia 29 de agosto.

Como funciona a lista de espera

Quem for convocado deverá comparecer à instituição de ensino escolhida entre 29 de agosto e 5 de setembro para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Os documentos podem ser entregues presencialmente ou enviados de forma eletrônica, conforme a estrutura disponibilizada pela universidade ou faculdade.

As instituições são responsáveis por analisar a documentação, aprovar ou reprovar o candidato e, em caso positivo, emitir o Termo de Concessão de Bolsa. Esse processo deve ser concluído até o dia 12 de setembro.

Oferta de bolsas em 2025/2

Nesta edição, o Ministério da Educação ofertou mais de 211 mil bolsas em instituições privadas de todo o Brasil.

Desse total, 118 mil são integrais (cobertura total da mensalidade) e 93 mil são parciais (50% de desconto).

Os cursos com maior número de bolsas foram:

Administração: 13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais)

13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais) Direito: 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais)

13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais) Pedagogia: 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais)

11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais) Educação Física: 8.939 bolsas (6.063 integrais e 2.876 parciais)

8.939 bolsas (6.063 integrais e 2.876 parciais) Medicina: 1.159 bolsas (988 integrais e 171 parciais)

Ao todo, as oportunidades abrangem mais de 370 cursos em 887 instituições.

Interesse nas buscas

O início do prazo do Prouni repercutiu também nas pesquisas dos usuários. No Google Trends, o termo relacionado ao programa apareceu entre os mais procurados na manhã desta segunda-feira, com pico entre 8h e 10h (veja abaixo).

Buscas por "Prouni" cresceram na manhã desta segunda-feira. Google Trends / Reprodução