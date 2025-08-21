Ministro da Educação garante que Santa Maria terá novo campus do Instituto Federal Farroupilha

Posse ocorreu nesta quinta-feira em Santa Maria. Luís Fortes / MEC/Divulgação

Foi confirmado nesta quinta-feira (21), pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que Santa Maria terá um campus do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) anunciado ainda neste ano. A visita ao município ocorreu por conta da cerimônia de posse da reitora reeleita da instituição, Nídia Heringer.

A previsão é que, a partir do anúncio oficial, a instalação seja rápida e que aulas comecem já a partir de 2026. Essa agilidade será possível porque o município tem uma área à disposição para o campus. Conforme o ministro, os trâmites para transferência dessa área - antes ocupada pela Ulbra - estão sendo finalizados.

O terreno, de 16 hectares, no distrito de Boca do Monte, conta com edificações já prontas. São quatro blocos que poderão ser aproveitados, com 85 salas de aula, biblioteca, espaços administrativos, refeitório e auditório para 400 pessoas. Uma equipe do Iffar realiza estudos técnicos que avaliam a possibilidade de reformas ou ampliações.

— É um processo, acho que em pouco tempo nós vamos concretizar isso. Mesmo que a gente não tenha ainda a posse definitiva do documento, mas a gente tem até um termo de acordo. A Ulbra já acordou com o Instituto Federal, já acordou com o Governo Federal, então em breve, eu quero voltar aqui, para oficializar isso — afirmou o ministro.

Valores não foram detalhados, mas os recursos deverão partir do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que busca a criação de mais de 100 novos campi de institutos federais pelo Brasil.

Visita a Santa Maria

A agenda do ministro nesta quinta-feira (21) incluiu visitas a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a sede da reitoria do IFFar. Pela primeira vez na história, uma solenidade de posse de reitores do instituto contou com a presença de um ministro da educação.

Em discurso, a reitora afirmou que o município era o único do Estado a abrigar uma sede administrativa, mas ainda sem cursos:

— Existe forte o reconhecimento do projeto de interiorização da educação e continuam os desejos de consolidação e de expansão aqui no território educativo em que o IFFar está inserido. Significa mais pesquisa, mais extensão, mais ciência e cultura — declarou.

Em sua área de abrangência, que inclui Região Central, Fronteira Oeste e parte das Missões, o IFFar atende 18 mil estudantes distribuídos em em 11 campi.