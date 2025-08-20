Ministro da Educação anuncia novo campus do IFSul em município do RS

Camilo Santana participou de evento no campus de Porto Alegre do IF nesta quarta-feira André Ávila / Agencia RBS

O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou a instalação de um novo campus do Instituto Federal Sul-Riograndense (IFSul) em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante evento em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (20).

No ano passado, o governo havia prometido a criação de um centro de referência ligado ao IFSul de Santana do Livramento. No entanto, de acordo com o ministro, a decisão é por abrir um campus próprio em Rosário do Sul.

— Será um campus mesmo. A gente estava dando sequência aos que haviam sido anunciados, mas vamos ainda neste semestre anunciar se vai ser projeto, prédio comprado ou se vai ser construção. E se a gente pode antecipar o início das aulas em outro prédio provisório — disse Camilo.

O titular do MEC registrou que a criação da unidade é um "compromisso" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mencionou pedido do deputado federal Paulo Pimenta (PT) para a instalação.

Camilo fez o anúncio durante cerimônia no campus do IFRS de Porto Alegre, no centro da Capital. Na ocasião, foi assinada a ordem de início para a obra da nova unidade da instituição na Zona Norte da Capital, com custo estimado de R$ 25 milhões.

A medida faz parte do programa de expansão da rede federal de ensino técnico e tecnológico, que prevê novas unidades em diferentes regiões do país.

No RS, além dos novos campi de Rosário do Sul e Porto Alegre, Gramado também receberá uma unidade do IFRS. Por sua vez, Caçapava do Sul e São Luiz Gonzaga terão campi do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e São Leopoldo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul).

Em todo o país, são 101 campi de institutos federais prometidos pelo governo federal.

Agenda no Estado

Antes do ato em Porto Alegre, Camilo Santana esteve em Pelotas, onde visitou as obras do Hospital Escola da UFPel e deu posse ao novo reitor do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), professor Carlos Corrêa.

No mesmo ato, assinou termo de início de execução para a construção do Campus São Leopoldo do IFSul.