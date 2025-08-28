Gaúcho é selecionado para estudar políticas de redução da pobreza na China: "Quero ver as pessoas se desenvolvendo"

Bender já havia sido selecionado para o Taylor Fellowship, uma bolsa de desenvolvimento pessoal. Arquivo pessoal / Matheus Bender

Matheus Bender, 25 anos, sempre sonhou em morar no Exterior. Apesar da difícil condição financeira de sua família, foi incentivado pela mãe a estudar e foi graças ao estudo que o jovem de Novo Hamburgo pôde realizar seu sonho. Ele se prepara para embarcar para sua terceira experiência internacional com bolsa – desta vez, como estudante de um dos programas mais concorridos da China, com taxa de apenas 2,7% de aceitação.

O sociólogo cursará mestrado em Leis e Sociedade na Universidade de Pequim (PKU), no programa Yenching Academy, por dois anos, com bolsa integral. Altamente concorrida, a ajuda de custos cobre estudos, moradia, salário de estudante (cerca de US$ 2 mil por mês), seguro de saúde e passagens. Foram selecionados 114 acadêmicos de 40 países, segundo a instituição.

Em sua pesquisa, pretende estudar as políticas públicas de redução de pobreza na China nos últimos 40 anos – para entender como o país que tinha 80% da população em extrema pobreza nos anos 1980 conseguiu eliminá-la e se tornar uma potência mundial. Matheus quer ir além dos estereótipos e da mentalidade ocidental em relação à China, que costumam ser negativos.

— Eu quero aprender o desenvolvimento que a China teve, para pensar sobre paralelos possíveis, tanto para o Brasil quanto para o Sul global. Eu acredito que o crescimento só acontece em conjunto. E acredito em uma coisa que os chineses falam muito, que é esse futuro de prosperidade compartilhado.

Matheus embarcará no início de setembro e já se prepara para o frio que enfrentará, com média de -4ºC em janeiro. Mas está "muito empolgado".

A potência transformadora do estudo

A transformação por meio do estudo começou ainda no empenho para ingressar na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha – foi lá que o mundo se abriu para o jovem.

Com a criação de uma cadeira de rodas voltada a experiências pedagógicas para crianças paraplégicas, Matheus e um amigo ficaram em primeiro lugar na Mostratec, na Categoria Engenharia Mecânica, em 2017 – e ganharam uma viagem para participar da International Science and Engineering Fair, nos Estados Unidos. Para arcar com os custos de visto e alimentação, os alunos precisaram arrecadar dinheiro.

Matheus foi incentivado por uma amiga a se inscrever em universidades no Exterior – sua família pagou pela realização da prova. Foi aprovado com bolsa integral, de US$ 55 mil por ano, para alimentação, moradia e mensalidade, na Berea College, nos Estados Unidos. Movido pelo desejo de causar impacto social, optou por Sociologia.

O estudante visitou Indonésia, Tailândia, Quênia e Gâmbia. Arquivo pessoal / Matheus Bender

A experiência o motivou a seguir os estudos fora do Brasil. Logo depois de formado, Matheus foi selecionado para o Taylor Fellowship, bolsa de desenvolvimento pessoal para estudar por que alguns países em desenvolvimento são generosos. Ele recebeu US$ 40 mil para, durante um ano, visitar Indonésia, Tailândia, Quênia e Gâmbia. Nesse período, também trabalhou em organizações sem fins lucrativos.

— Foram experiências consolidadoras da minha perspectiva de desenvolvimento internacional.

Desenvolvimento para todos

A trajetória de dificuldades financeiras e conquistas moldou os interesses de estudo e profissionais do estudante, além de sua motivação.

— Isso me traz uma empatia muito grande com lugares que precisam desse desenvolvimento, em que as pessoas sofrem com falta de oportunidades.

Nas viagens, foi confrontado com realidades que o fizeram relativizar suas próprias dificuldades e, ao mesmo tempo, batalhar por melhores condições. No Quênia, comprou o primeiro tênis de um menino e se tornou patrocinador de seus estudos. Essas vivências, afirma, o tornaram focado em um desenvolvimento comum para todos.

— Eu quero ver as pessoas se desenvolvendo. As expectativas são poder trabalhar com o desenvolvimento internacional, poder trabalhar para criar oportunidades para que pessoas possam mudar não só as suas realidades, mas as realidades das suas comunidades também.

Desafios

As aulas na China serão em inglês, com quatro horas semanais de mandarim. As experiências do mestrado e de morar em um lugar novo serão desafiadoras, mas ele não espera enfrentar dificuldades, considerando que o programa remunera os alunos para que se dediquem aos estudos.

— Eu quero aprender tudo o que eu puder. E acho que, para fazer isso, preciso me expor a coisas diferentes, estar dentro da universidade, procurar posições para trabalhar no laboratório de pesquisa, me envolver mais com esse mundo acadêmico de pesquisa dentro da China. Eu quero que seja desafiador, porque a gente só cresce com isso — ressalta.

Dicas para estudar no Exterior

As dicas do estudante para quem busca oportunidades internacionais são traçar objetivos, sonhar muito, acreditar e confiar em si mesmo. Quando a dúvida ou a síndrome do impostor surgir, deve-se encarar a situação mesmo com medo – ser corajoso não é a falta de medo, e sim, encarar inseguranças e incertezas.

Além disso, não se deve aceitar a derrota antes de tentar – a capacidade não depende somente da trajetória, mas do futuro. É preciso mostrar o seu potencial e a capacidade de desenvolvimento e de resolução de problemas. Muitas oportunidades sobre bolsas de graduação, mestrado e doutorado são divulgadas em sites, como na Fundação Estudar.