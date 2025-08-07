Ensino Superior

Ensino superior
Notícia

Furg recorre de decisão que pôs fim a cotas para pessoas trans

Ação da Justiça Federal de 25 de julho aponta que medida afirmativa não foi bem fundamentada e que não houve critérios objetivos de seleção

Duda Romagna

Madu Brito

G1 RS

