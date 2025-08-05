Furg diz que recorrerá da decisão que anulou cotas para pessoas trans na universidade

Furg afirmou que fornecerá está à disposição dos estudantes para acolhimento e "defesa dos direitos acadêmicos. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) afirmou nesta terça-feira (5) que irá recorrer da decisão da Justiça Federal que anulou a resolução que regulamenta cotas de ingresso para pessoas transexuais e transgêneros na universidade.

A decisão foi assinada em 25 de julho pelo juiz substituto Gessiel Pinheiros de Paiva, da 2ª Vara Federal de Rio Grande. A medida também declara ilegais os editais de processo seletivo para ingresso de estudantes trans na universidade publicados entre 2023 e 2025.

Dessa forma, os alunos aprovados na instituição por meio destes processos seletivos devem ter as matrículas canceladas no fim deste ano, conforme a decisão.

Em nota publicada nesta terça, a universidade afirmou que "recebeu de forma oficial a intimação referente à sentença", que já está "tomando as medidas legais cabíveis e vai recorrer da decisão".

A Furg afirmou ainda que "permanece à disposição dos estudantes, em especial aqueles impactados pela referida sentença, tanto para acolhimento, quanto para a defesa dos seus direitos acadêmicos".

Entenda o imbróglio

Em 2022, o Conselho Universitário (Consun) da Furg aprovou uma resolução que previa editais de ingresso específico para estudantes trans.

Em 2023, os advogados Djalma Silveira da Silva e Bruno Cozza Saraiva ajuizaram uma ação popular na Justiça pedindo a anulação da decisão. No pedido, eles justificaram que não havia "nenhum fundamento jurídico" que habilitasse a Furg a criar "o direito a cota na graduação e pós-graduação" para pessoas trans.

Eles também afirmaram que a ação afirmativa criada "pode ser considerada, somente, como fruto de política ideológica que, há tempos, vem ocupando as Universidades brasileiras".

Os advogados ressaltaram ainda que a Furg "ao instituir cotas, tanto no âmbito da graduação quanto no da pós-graduação, para as pessoas transgênero, adentrara na esfera da criação de direitos, ou seja, na esfera legislativa, mesmo sem possuir competência para tal".

Ainda em 2023, uma liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Rio Grande foi favorável ao pedido dos autores da ação. No entanto, a Furg conseguiu reverter a decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

O tema seguiu sendo debatido na Justiça, e em 25 de julho deste ano, o juiz substituto Gessiel Pinheiros de Paiva, da 2ª Vara Federal de Rio Grande, decidiu por anular a resolução da universidade.

A decisão declarou a ilegalidade de editais de processo seletivo para ingresso de estudantes trans na universidade, publicados entre 2023 e 2025. Com isso, os alunos aprovados na universidade por meio destes processos seletivos tenham as matrículas canceladas ao fim de 2025.

A medida também condena a Furg ao pagamento de R$ 15 mil em honorários aos autores da ação, "considerando o grau de zelo, a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço".

O juiz substituto argumenta que a medida afirmativa não foi bem fundamentada e que não houve critérios objetivos de seleção, uma vez que o meio adotado para a escolha dos estudantes se deu através de uma redação com nota mínima de 20% e memorial descritivo, o que seria subjetivo.

Além disso, diz que a cota pode ferir a isonomia. "Foi criada uma vantagem não justificada para uma determinada categoria de pessoas, com base em característica pessoal", diz trecho da decisão.