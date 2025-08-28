Diretor pede socorro ao prédio do Instituto de Artes da UFRGS após chuva que causou perda de instrumentos

O prédio de nove andares fica na Rua Senhor dos Passos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O diretor do Instituto de Artes (IA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos Völker-Fecher, publicou na noite desta quarta-feira (27) um pedido de socorro. Carente de reformas estruturais há anos, o prédio de nove andares, localizado na Rua Senhor dos Passos, no Centro Histórico de Porto Alegre, enfrenta frequentes alagamentos e infiltrações. Na madrugada da última sexta-feira (22), o temporal trouxe novos problemas.

— O Instituto de Artes da UFRGS pede socorro. Tivemos um alagamento no nono andar, um problema estrutural nos nossos telhados e nas nossas instalações. Isso é um problema crônico, já de muito tempo, que nunca consegue ser resolvido — pontuou o diretor no vídeo.

Entre os danos, Völker-Fecher citou a água que, em dias de chuva, escorre pelo clássico mural As Artes, pintado em 1958 pelo artista Aldo Locatelli em homenagem ao então denominado Instituto de Belas Artes da UFRGS. Segundo o diretor, aos poucos, a obra está se deteriorando.

Além disso, aponta para a perda de instrumentos musicais e para o alagamento da biblioteca, que se esteve fechada ao longo desta semana e, nesta quinta-feira (28), reabriu parcialmente, apenas para a devolução de livros.

— Nós não temos mais como produzir arte dentro de um instituto abandonado. Eu sei que existem esforços, eu sei que existem dificuldades dentro da universidade, eu sei que existem dificuldades dentro do país. Mas a realidade histórica é que, quando acontecem os problemas, os primeiros a sofrerem são a educação e a arte. Quando as coisas melhoram, a última coisa a ter o benefício dessa melhora também é a arte. Chega. Não dá mais — desabafou o diretor.

Völker-Fecher lembrou que todos os espetáculos e exposições realizados no Rio Grande do Sul envolvem estudantes e ex-estudantes do IA, e que muitos artistas em todo o Brasil que trabalham com arte tiveram passagem pela unidade. O diretor, então, pede ajuda de pessoas externas à universidade.

— Por favor: você que gosta de arte, você empresário, você político, você investidor que entende que a cultura é a arte da potencialização da nossa espécie, da espécie humana, por favor: ajude-nos — apelou o gestor.

O diretor pede que quem puder ajudar entre em contato através do e-mail amigosdaarte@ufrgs.br .

O que diz a reitoria

Procurada pela reportagem, a reitoria da UFRGS informou que “tem ciência das condições estruturais históricas de degradação do prédio ocupado pelo Instituto de Artes” e que “mantém interlocução interna cotidiana com a direção do IA para encaminhar soluções, dentro dos limites operacionais e orçamentário da universidade”.

Uma das reivindicações, demandada há 20 anos pela comunidade acadêmica, era que o IA ocupasse o antigo prédio da Faculdade de Medicina, na Rua Sarmento Leite. O pedido de deslocar algumas atividades para lá foi atendido, o que “vai mitigar, em curto prazo, parte dos problemas existentes”, segundo nota da reitoria.

O gabinete disse que considera legítimos todos os esforços da direção do IA para “obter apoios externos, suplementares à manutenção das atividades já realizada com recursos do Tesouro Nacional”, o que está “em linha com práticas usuais no campo das artes”.

Leia Mais Após professora ser picada por escorpião, UFRGS dedetiza prédio do Instituto de Artes

Condição atual

Inaugurado em 1943, o edifício de nove andares já passou por várias reformas para atender às necessidades dos cursos de Artes Visuais, Música e Teatro. No entanto, ainda apresenta problemas, como os frequentes alagamentos e infiltrações.

Entre abril e maio, o Instituto de Artes permaneceu fechado por duas semanas, após uma professora ser picada por um escorpião amarelo. O prédio enfrenta há anos infestação dos aracnídeos e, antes de ser reaberto, passou por uma nova dedetização, algo que precisa ser refeito a cada 90 dias.

Os mesmos problemas são registrados no Departamento de Arte Dramática (DAD), unidade do IA que fica na Rua General Vitorino. A situação mais grave é no anexo do prédio-sede, que está parcialmente interditado.

A ideia da reitoria é desocupar gradualmente o prédio do DAD, mas recuperar e manter as atividades do IA, ainda que parte das aulas seja deslocada para o antigo prédio da Medicina. Em entrevista em maio à Zero Hora, a reitora Márcia Barbosa apontou para uma expectativa de que até 2028 todas as turmas estejam instaladas lá.







