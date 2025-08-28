Ensino Superior

Problema estrutural
Diretor pede socorro ao prédio do Instituto de Artes da UFRGS após chuva que causou perda de instrumentos

Unidade acadêmica fica no Centro Histórico de Porto Alegre e sofre com frequentes alagamentos e infiltrações

Isabella Sander

Repórter

