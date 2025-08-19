Ensino Superior

Expansão
Notícia

Comunidade da UFRGS apoia a implementação de campus na Serra, mas há questionamentos; entenda

Proposta a ser encaminhada ao Conselho Universitário foi apresentada pela reitoria na sexta-feira (15) e voltou a ser discutida na Assembleia Legislativa nesta segunda (18) 

Isabella Sander

Repórter

