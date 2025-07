Universidades públicas de Porto Alegre oferecem benefícios a estudantes; saiba quais

UFRGS é a maior instituição pública de ensino do Estado. Camila Hermes / Agencia RBS

A mudança no perfil dos estudantes de Ensino Superior, passou a demandar políticas que equalizassem as oportunidades de permanência na graduação. Entre as medidas de suporte oferecidas aos alunos estão bolsas estudantis e outros auxílios financeiros, além de gratuidade em serviços de alimentação e moradia.

Carlos Eduardo Cordeiro, 19 anos, estuda Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). De Quaraí, na Fronteira Oeste, ele diz que os subsídios foram decisivos para a sua entrada no Ensino Superior.

O jovem entrou na universidade por meio da cota para estudantes de baixa renda vindos de escola pública. Hoje, recebe auxílio para internet e transporte, além da gratuidade no restaurante universitário (RU). Os R$ 225 que recebe garantem o transporte para as aulas.

— Eu cogitei muitas vezes não vir para a universidade por achar que não ia conseguir me sustentar. Em muitos momentos foi o RU que garantiu que eu tivesse uma alimentação — diz o jovem.

Política nacional

As políticas assistenciais das universidades federais são orientadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), sancionado no ano passado. A lei 14.914/2024 definiu parâmetros para políticas públicas que busquem oferecer oportunidades para evitar que estudantes precisem deixar as salas de aula do Ensino Superior e educação profissional, científica e tecnológica.

São as universidades e institutos federais os responsáveis por executar as políticas previstas. Cada uma delas, porém, tem autonomia para definir suas políticas conforme seus editais.

Confira as políticas de instituições publicas de Porto Alegre:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Com 40 mil alunos, a UFRGS é a maior instituição pública de ensino do Estado e tem um histórico de políticas voltadas à assistência estudantil. A universidade também distribui valores para ajudar alunos com renda inferior a um salário-mínimo por meio do Programa de Benefícios Prae.

Auxílio Inclusão Digital : R$ 70 mensais para gastos com serviços de internet

: R$ 70 mensais para gastos com serviços de internet Auxílio Parental : R$ 400 mensais para beneficiários Prae responsáveis por crianças de até 6 anos

: R$ 400 mensais para beneficiários Prae responsáveis por crianças de até 6 anos Auxílio Transporte : condicionado ao número de créditos em que o aluno esteja matriculado. Menos de 12 créditos são 25 passagens escolares; mais de 12 créditos, 50 passagens

: condicionado ao número de créditos em que o aluno esteja matriculado. Menos de 12 créditos são 25 passagens escolares; mais de 12 créditos, 50 passagens Auxílio Material de Ensino : ajuda semestral de R$ 200 para despesas com material escolar. Condicionado ao número de créditos

: ajuda semestral de R$ 200 para despesas com material escolar. Condicionado ao número de créditos Restaurante universitário: isento para alunos atendidos pela assistência estudantil e R$ 1,30 para os demais. Beneficiários Prae têm acesso gratuito às refeições

isento para alunos atendidos pela assistência estudantil e R$ 1,30 para os demais. Beneficiários Prae têm acesso gratuito às refeições Auxílio Alimentação : R$ 280 mensais para moradores das casas de estudantes custearem alimentação em dias sem o funcionamento do RU

: R$ 280 mensais para moradores das casas de estudantes custearem alimentação em dias sem o funcionamento do RU Auxílio Transporte Acessível : Até R$ 2 mil para carros adaptados de pessoas com deficiência

: Até R$ 2 mil para carros adaptados de pessoas com deficiência Auxílio Saúde para Pessoas com Deficiência: auxílio mensal no valor máximo de R$ 800

auxílio mensal no valor máximo de R$ 800 Auxílio Tecnologia Assistiva : parcela única de até R$ 3 mil para o custeio de materiais adaptados para pessoas com deficiência

: parcela única de até R$ 3 mil para o custeio de materiais adaptados para pessoas com deficiência Moradia Estudantil: 566 vagas em casas de estudantes

566 vagas em casas de estudantes Bolsa Aperfeiçoamento Benefício: 16 horas semanais remuneradas no valor de R$ 700, exclusiva para beneficiários Prae

Os demais estudantes podem participar de processos seletivos para bolsas de iniciação científica, extensão e monitoria no valor de R$ 700.

Universidade Federal de Ciências Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

A instituição oferece cursos da área de Saúde e tem cerca de 3 mil estudantes na graduação. Os benefícios são voltados a alunos com renda per capita de até um salário-mínimo, prioritariamente da rede pública.

Auxílio Alimentação Complementar : R$ 300 mensais para despesas com alimentação em finais de semana e feriados

: R$ 300 mensais para despesas com alimentação em finais de semana e feriados Auxílio Moradia : R$ 450 mensais para estudantes cujas famílias residam fora de Porto Alegre

: R$ 450 mensais para estudantes cujas famílias residam fora de Porto Alegre Auxílio Permanência : R$ 550 mensais

: R$ 550 mensais Auxílio Transporte : R$ 130 mensais para estudantes residentes em Porto Alegre

: R$ 130 mensais para estudantes residentes em Porto Alegre Auxílio Saúde Mental : R$ 150 mensais para custeio do tratamento psicológico, psiquiátrico e/ou aquisição de medicamentos necessários ao tratamento

: R$ 150 mensais para custeio do tratamento psicológico, psiquiátrico e/ou aquisição de medicamentos necessários ao tratamento Restaurante universitário: gratuito para alunos atendidos pela assistência estudantil e R$ 3,75 para os demais

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)

A instituição tem quase 4 mil alunos. Por ser estadual, não é uma das responsáveis por executar o Pnaes. Mesmo assim, tem políticas próprias para estudantes de famílias com renda per capita de até 1,5 salário-minimo:

Auxílio Permanência: no valor de R$ 300 para custeios referentes a transporte, alimentação e moradia

Para os demais estudantes, a Uergs tem bolsas de monitoria, de R$ 400, e de extensão e pesquisa, de R$ 700.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS)

Além da educação de nível médio, o IFRS tem cursos técnicos e superiores. Segundo a instituição, são oferecidos dois tipos de auxílio:

Auxílio Permanência: bolsas que variam entre R$ 94 a R$ 350

bolsas que variam entre R$ 94 a R$ 350 Auxílio Moradia : R$ 350 para custos relacionados a habitação

: R$ 350 para custos relacionados a habitação Auxílio Inclusão Digital: R$ 700 para contratação e capacitação digital de bolsistas