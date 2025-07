Inscrições para seleção de bolsistas do RS Talentos estão abertas em seis universidades comunitárias; veja prazos

O programa RS Talentos está com inscrições abertas em universidades gaúchas. Oito instituições comunitárias participam do edital da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, que busca fomentar a formação de engenheiros e profissionais de Tecnologia da Informação (TI).

O valor da bolsa é de R$ 2 mil . As instituições participantes também recebem taxa acadêmica de R$ 2 mil . Além de formar profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, a iniciativa busca fortalecer o mercado de trabalho gaúcho.

Podem participar candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tenham obtido média mínima de 500 pontos nas cinco provas do exame.

Em um segundo edital, o RS Talentos recebeu propostas de cinco instituições públicas: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Os planos ainda serão avaliados, e o resultado deve ser divulgado até 17 de agosto.