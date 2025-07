UFRGS abre período para solicitar isenção de taxa de inscrição no vestibular 2026

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se iniciou na última terça-feira (15). O benefício será concedido a estudantes de baixa renda que estejam concluindo o Ensino Médio em 2025 em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.