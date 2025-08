Prova Nacional Docente segue com inscrições abertas após decisão judicial; entenda o caso 

O exame será aplicado em todo o país no dia 26 de outubro. bonnontawat / stock.adobe.com

O governo federal prorrogou até esta quarta-feira, 30 de julho, o prazo de inscrições para a Prova Nacional Docente (PND). Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o exame serve para avaliar a qualidade de cursos de formação de professores, bem como selecionar profissionais para lecionar na Educação Básica de redes públicas.

A ampliação do prazo de inscrições foi anunciada na sexta-feira (25), após uma decisão da Justiça Federal da 4ª Região. Proferida na semana passada, a medida determina que egressos dos cursos de Teatro e Dança também sejam contemplados pela avaliação.

Na página oficial da PND, os candidatos interessados devem informar sua área de atuação. Dos cursos ligados a movimentos artísticos e/ou corporais, é possível selecionar as opções Artes Visuais, Educação Física e Música. Não aparecem na lista as licenciaturas em Dança e em Teatro.

Conforme a decisão judicial, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) devem comprovar que as áreas de Dança e Teatro não serão excluídas da PND. Em ação civil pública, entidades como a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança reivindicaram a mudança do edital, argumentando que excluir esses cursos artísticos compromete o acesso dos docentes ao mercado de trabalho.

Em nota, o MEC informou que a União irá recorrer da decisão e "o Inep cumprirá as medidas necessárias para agir em conformidade com a decisão judicial após trânsito em julgado". A pasta não confirmou se a prorrogação tem relação com a decisão judicial.

Como se inscrever

O exame será aplicado em todo o país no dia 26 de outubro. As inscrições devem ser realizadas de forma online, pelo Sistema PND. A taxa de inscrição é de R$ 85, com prazo de vencimento também ampliado – a taxa deve ser paga até sexta-feira, 1º de agosto.

Doadores de medula óssea, estudantes concluintes do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) que solicitaram isenção e candidatos inscritos no CadÚnico estão isentos da taxa de inscrição. A prova terá a mesma matriz da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, e contempla 17 áreas de conhecimento.