Prouni 2025: lista de selecionados para o segundo semestre será divulgada nesta segunda-feira

O Ministério da Educação divulgará nesta segunda-feira (7) o resultado do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2025.

Em seguida, aparecem os cursos de Direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); Pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e Educação Física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).

Para estar apto a participar da seleção, o estudante deve ter o Ensino Médio completo, ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou 2023 e obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame, além de não ter tirado zero na prova de redação.