Programa garante financiamento total para cursos de engenharia, tecnologia e agronomia no RS

Estudante terá o dobro do tempo do curso para realizar a quitação. Victor Ferreira / Divulgação

A Atitus Educação lançou, nesta segunda-feira (21), um programa inédito que oferece 100% de financiamento para cinco cursos de graduação do instituto: Ciência da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Agronomia (veja o período de inscrições abaixo).

Batizada de Futuro+, a iniciativa permite que o estudante não realize pagamentos durante o período da graduação e tenha o dobro do tempo do curso para quitar os valores. Ou seja, quem ingressar em 2026 terá até 2041 para concluir o pagamento, considerando que se trata de cursos com duração de cinco anos. Será cobrada uma taxa administrativa de 0,25% ao mês.

Essas graduações são presenciais com aulas em Passo Fundo, exceto Ciência da Computação, que é ministrado no campus da Atitus em Porto Alegre.

Déficit de profissionais na área

O programa busca democratizar o acesso a cursos superiores estratégicos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria estima que o Brasil tenha um déficit de 75 mil engenheiros, gerando impactos em setores estratégicos para o desenvolvimento do país.

— Há muitos anos vem caindo o número de engenheiros formados no Brasil, esse é o diagnóstico. No Rio Grande do Sul, nós ainda temos uma situação adversa demograficamente, porque o Estado está envelhecendo. Então, nós estamos perdendo jovens — destaca o CEO da Atitus Educação, Eduardo Capellari.

O programa também busca garantir mão de obra qualificada para atender as demandas da indústria gaúcha. A Atitus tem metodologia de ensino conectada com o mercado e com o conceito de Employer University (Universidade Empregadora), com currículos conectados às necessidades reais das empresas.

— A reconstrução do Rio Grande do Sul não será feita apenas com concreto e aço. É necessário investir em gente. É importante esse investimento social que estamos fazendo em pessoas, em educação — acrescenta Nivio Lewis Delgado, presidente da Fundacred, que é responsável pela gestão do programa.

Os cursos contam com trilhas para acelerar a empregabilidade e o empreendedorismo, com o intuito de promover uma formação conectada ao mercado e às transformações da sociedade. No evento de lançamento do programa, marcaram presença representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e de entidades vinculadas ao Sistema S.

Inscrições estão abertas

Os interessados em ingressar no primeiro semestre de 2026 têm até o dia 14 de novembro para se inscrever. Neste período, serão ofertadas 200 vagas, sendo 40 para cada um dos cinco cursos. Para o segundo semestre, outras 200 oportunidades serão abertas. Ao todo, serão disponibilizadas 2 mil vagas ao longo dos próximos cinco anos.