Pioneira no Brasil, UFSM cria disciplina de língua vêneta

Campus Sede da UFSM, no bairro Camobi, em Santa Maria, será palco das aulas no próximo semestre.

A nova disciplina, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, é evolução do curso de Língua Vêneta, já oferecido em formato de projeto de extensão. Embora o foco principal seja o ensino do idioma escrito e falado, a disciplina abordará questões relacionadas a história e cultura do povo vêneto, oriundo do norte da Itália e que colonizou a região da Quarta Colônia, no Centro do Estado.