MEC publica portaria que regulamenta as novas regras da modalidade EAD

Decreto sobre a oferta de EAD no Brasil foi editado em maio.

O corpo docente das instituições de Ensino Superior que atuam na modalidade a distância (EAD) deverá ser composto por professores com pós-graduação , preferencialmente mestrado e doutorado, e sua atuação deve se dar em áreas correlatas a sua formação acadêmica, determinou o Ministério da Educação (MEC), em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (14).

As regras fazem parte da regulamentação do decreto 12.456/2025, editado em maio para tratar da oferta de cursos EAD no país.