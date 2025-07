Justiça nega pedido da Associação Escola Sem Partido, e UFRGS poderá exigir lista de leituras obrigatórias no vestibular

UFRGS argumentou que possui autonomia didático-científica. Félix Zucco / Agencia RBS

A Justiça negou pedido liminar da Associação Escola Sem Partido para suspender a cobrança de leituras obrigatórias no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) até que o mérito seja julgado. A decisão foi da juíza Paula Beck Bohn, da 2ª Vara Federal de Porto Alegre e cabe recurso.

A associação ingressou com uma ação civil pública contra a instituição de ensino relatando que solicitou à instituição cópias dos documentos com os argumentos para as escolhas dos títulos que integram a lista obrigatória e sustenta que a confecção da lista carece de motivação.

“Pode ser indício de uma discricionariedade viciada, maculada por capricho ideológico, militância política, simpatias pessoais ou favorecimento de terceiros".

A UFRGS argumentou que possui autonomia didático-científica e que "não há motivação específica para a escolha de cada obra, se não a manutenção da variedade de gêneros e períodos literários da lista".

A universidade acrescentou que o processo de escolha das obras literárias ocorre por consenso entre os docentes que integram uma comissão especializada, e que a renovação periódica das obras serve como mecanismo de controle.

A UFRGS explicou também que os candidatos têm livre escolha de não lerem as obras, porém, terão o ônus de não estarem totalmente preparados para a prova de literatura.

De acordo com a juíza a suposta violação à liberdade de consciência e de crença não se sustenta:

"A escolha de obras literárias para um processo seletivo não impõe aos candidatos a adesão a qualquer ideologia ou doutrina, mas sim a compreensão e a análise do conteúdo proposto, dentro de um contexto de avaliação e de uma finalidade educacional", disse.

A magistrada, então, negou o pedido liminar para obrigar a UFRGS a não exigir a leitura da lista de livros obrigatórios nos vestibulares até o julgamento definitivo da ação. A decisão cabe recurso e o mérito da ação ainda será julgado.

Zero Hora entrou em contato com a UFRGS e com a Associação Escola Sem Partido, mas não teve retorno até a atualização mais recente desta reportagem.