Começam nesta segunda-feira (14) as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) . O programa oferece mais de 112 mil vagas neste ano. Veja os critérios abaixo.

As inscrições vão até sexta-feira (18), são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa oferta financiamento em instituições de Ensino Superior privadas, por meio de resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).