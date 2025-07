Cientistas criam empresas inovadoras em saúde, educação e agro a partir de pesquisas nas universidades

O cientista de dados Henrique Dias criou a NoHarm. Renan Mattos / Agencia RBS

Se por anos as pesquisas de mestrado e doutorado sofriam com o estigma de focarem muito na teoria e pouco na prática, as instituições de ensino têm se engajado em ajudar que cada vez mais projetos saiam do papel. Mudanças legislativas e um afinamento maior entre mercado e academia têm feito surgir nas prateleiras produtos e serviços com embasamento científico.

O movimento conecta universidades, laboratórios, startups e empresas consolidadas, criando negócios baseados em ciência aplicada. Entre aplicações múltiplas da inteligência artificial (IA) e inovações para a área da saúde, as iniciativas abrangem diferentes campos de conhecimento, que se misturam no processo de pensar um novo empreendimento.

Prevenção ao erro no hospital

A partir de uma pesquisa de doutorado na Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o cientista de dados Henrique Dias criou a NoHarm, startup voltada à segurança do paciente e à redução de incidentes clínicos em hospitais. A pesquisa desenvolveu algoritmos de IA capazes de identificar padrões de erro em prescrições, prontuários e procedimentos médicos.

Durante o doutorado, Dias percebeu que os resultados não precisavam ficar restritos ao ambiente acadêmico. A possibilidade de aplicação direta em hospitais surgiu à medida que os testes de validação computacional começaram a apontar eficiência na prevenção de falhas.

— Nós buscamos por eventos adversos, que são algo de errado que aconteceu com o paciente e não está relacionado à doença dele. Por exemplo: tu entra num hospital com um problema cardíaco e quebra a perna porque caiu, ou tem um sangramento porque te deram o remédio errado. São incidentes 100% evitáveis que queremos trazer à luz, para que sejam criadas políticas e procedimentos que os evitem — conta o empreendedor.

Não é fácil: entre tirar da pesquisa e transformar em negócio tem uma distância monstruosa. HENRIQUE DIAS

Com o apoio do Tecnopuc, a solução foi testada no Hospital São Lucas da PUCRS, permitindo o ajuste dos algoritmos a partir de situações reais. A experiência viabilizou a adaptação do software ao ambiente hospitalar, respeitando fluxos e protocolos clínicos. Depois da validação, a NoHarm estendeu o projeto para a Santa Casa de Porto Alegre.

Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, é um dos estabelecimentos que adotaram a NoHarm. Ana Paula Koenemann / HSVP Passo Fundo / Divulgação

A startup atua como uma organização sem fins lucrativos, oferecendo seu sistema de alerta automático a hospitais. São 150 estabelecimentos de ensino atendidos pelo serviço. No caso de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), a oferta do programa é gratuita. Os algoritmos analisam prescrições, registros eletrônicos e prontuários e emitem alertas quando detectam padrões de risco, como dosagens incorretas ou combinações inadequadas de medicamentos.

Segundo Dias, o apoio da universidade e do ecossistema de inovação foi decisivo para transformar a pesquisa em solução prática:

— Todo o ecossistema do Tecnopuc nos ajudou a transformar a nossa pesquisa em negócio e encontrar o mercado, porque aqui a gente tem um hospital, então foi um espaço rico para poder validar a nossa solução. Não é fácil: entre tirar da pesquisa e transformar em negócio tem uma distância monstruosa. Mas aqui tem todas as trilhas de empreendedorismo pavimentadas — afirma o pesquisador.

A expectativa agora é expandir a ferramenta para outras instituições de saúde e desenvolver novos módulos baseados em IA para a gestão de risco clínico conforme o perfil do paciente.

Brinquedos para o aprendizado

A arquiteta e professora da Atitus Educação Andréa Quadrado Mussi transformou seu trabalho acadêmico em base para desenvolver a Missão Criativa, empresa que desenvolve brinquedos educativos, materiais pedagógicos e projetos de educação ambiental. O negócio surgiu a partir de pesquisas de mestrado e doutorado orientadas por ela, na área de arquitetura, urbanismo e educação.

A pesquisa foi crescendo e atingindo uma maturidade que permite uma relação mais direta com o que a sociedade realmente precisa. ANDRÉA QUADRADO MUSSI

A iniciativa começou em 2017 com oficinas e protótipos feitos de papelão, criados a partir de estudos sobre brinquedos como recurso didático. Com a consolidação dos projetos acadêmicos e o envolvimento de alunos de graduação e pós-graduação, a empresa passou a desenvolver linhas de brinquedos pedagógicos, kits de apoio para clínicas de terapia infantil e outras soluções personalizadas.

— Essa aplicação prática depende muito de cada instituição e professor orientador. Eu sempre tive muito contato com a sociedade, então, se vejo um potencial na pesquisa para que ela se transforme em uma linha de negócio, já vou conduzindo o aluno para isso. No nosso grupo, a pesquisa foi crescendo e atingindo uma maturidade que permite uma relação mais direta com o que a sociedade realmente precisa — afirma Andréa.

Fruto de pesquisas na Atitus, Missão Criativa confecciona brinquedos educativos. Ronald Mendes / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

Os produtos e serviços da empresa atendem tanto escolas públicas quanto privadas. A Missão Criativa também realiza projetos em parceria com empresas privadas e, recentemente, passou a investir no desenvolvimento de uma plataforma baseada em IA. A ferramenta permitirá a personalização de brinquedos e jogos conforme as preferências e necessidades específicas das crianças, incluindo aquelas com transtorno do espectro autista.

Andréa destaca que a possibilidade de usar a infraestrutura da universidade e de parques tecnológicos foi determinante para acelerar a aplicação prática das pesquisas:

— Temos laboratórios que podemos usar na universidade sem precisar criar uma indústria própria, o que tornaria tudo muito moroso e caro. (...) Tem uma base de pesquisa que surgiu e foi se aprimorando para chegar agora a gerar lucro. É um caminhar.

A docente defende que a universidade precisa estimular esse tipo de integração desde a graduação, com disciplinas voltadas para projetos práticos e programas de incentivo ao empreendedorismo. Isso fortalece o vínculo entre ensino, pesquisa e comunidade e dá viabilidade a soluções baseadas em conhecimento científico.

Grupo da UFPel criou suplemento para vacas leiteiras. Josiane Feijó / Arquivo pessoal

Produtos para animais

A farmacêutica Josiane Feijó criou a empresa Ignis Animal Science a partir de uma pesquisa realizada no seu pós-doutorado na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A iniciativa foi estruturada no Laboratório de Desenvolvimento Galênico da instituição e desenvolve produtos farmacêuticos e nutricionais para uso veterinário. O primeiro foi o CalUp, suplemento nutricional para vacas leiteiras, desenvolvido durante a pesquisa acadêmica e validado com apoio do Pelotas Parque Tecnológico.

— Eu vejo o que tem no mercado e o que a vaca realmente precisa, porque muitos produtos que estão no mercado não testam se aquilo a que ele se propõe realmente é efetivo. Tem suplementos que, no conceito, têm um efeito, mas, na prática, agem de uma forma diferente. Esse é o diferencial de uma empresa unir pesquisa científica e desenvolvimento de produtos.

Em 2021, o CalUp se tornou o primeiro produto desenvolvido em uma pesquisa da UFPel a chegar às prateleiras para o consumidor, após ser patenteado e licenciado por meio de parceria entre a Ignis e a instituição. O suplemento busca solucionar a hipocalcemia, deficiência em cálcio encontrada em vacas no período em que estão em lactação. Conforme Josiane, o processo até a obtenção da patente foi árduo.

— Foi bem difícil. Levamos em torno de um ano e pouco para fazer o licenciamento. Eu chegava lá na pró-reitoria e perguntava “tá, mas como a gente faz para botar o produto no mercado?”, porque a universidade não pode ter lucro com ele. Nesse processo, eles aprenderam e eu aprendi também. Quando consegui, eu chorava de alegria — recorda.

Josiane Feijó concilia a vida de pesquisadora e de empreendedora. Josiane Feijó / Arquivo pessoal

Para Josiane, o ambiente do parque tecnológico foi determinante para validar o produto e construir a rede de contatos necessária para levar a solução ao mercado. Entretanto, ainda que a vontade de pesquisar e a de empreender sempre a tenham acompanhado, Josiane observa que o processo de se tornar uma empresária não foi fácil: exigiu uma "virada de chave" e um aprendizado prático que envolveu "erros e acertos".

A pesquisadora precisou aprender sobre emissão de notas fiscais, impostos, negociação, distribuição e aspectos regulatórios, buscando o conhecimento de pessoas experientes e não tendo "vergonha" de perguntar.

Em 2024, a UFPel registrou número recorde de depósito de patentes, com 47 títulos de propriedade sobre invenções de pesquisadores vinculados à instituição. O número a deixou com o título de maior desenvolvedora de tecnologias do Sul do Brasil entre as universidades públicas, de acordo com ranking do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Leia Mais Bacharelados em IA: o que ensinam cursos de graduação focados em inteligência artificial

As condições

Para Luciano Reolon, vice-presidente acadêmico da Atitus, o “abismo” entre o que a academia está estudando e muitas vezes ensinando e aquilo que são as demandas que de fato o mercado está precisando é um dos principais gaps na educação como um todo.

— É um problema sistêmico que desemboca no stricto sensu (mestrado e doutorado acadêmicos), com uma grande produção muitas vezes de conhecimento que ele não chega de fato para a sociedade. Para mudar essa realidade, mudamos o nosso modelo acadêmico há dois anos e meio, com a premissa principal de uma conexão radical com o mercado — descreve.

Essa “conexão radical” se dá por meio de disciplinas obrigatórias de desafio e programas de mentoria para conectar teoria e prática. A instituição também instalou aceleradoras e incubadoras para novos projetos. Segundo o vice acadêmico, a articulação entre academia, setor produtivo e poder público é o maior obstáculo para a consolidação desses negócios.

— O grande desafio hoje não é nem tanto a questão da qualidade do que está sendo produzido, mas da capacidade de a gente conseguir articular e integrar esses diferentes vértices e conseguir com que a gente possa tangibilizar tudo aquilo que vem desenvolvendo. A instituição de ensino precisa cada vez mais estar aberta a receber os inputs de fora, e muitas vezes ela tende a ter uma dificuldade.

Flávia Fiorin, gestora executiva do Tecnopuc, aponta o ambiente favorável como decisivo:

— Conectar o desenvolvimento do conhecimento com demandas objetivas do mercado ou da sociedade, antes de tudo, é algo que a gente vê resultados incríveis — afirma.

Flávia vê potencial de aproveitamento de pesquisas para a criação de iniciativas em todas as áreas, mas aponta para algumas tendências:

— O que a gente vê com bastante intensidade é uma tecnologia como meio, mas desdobrando em diversas áreas de conhecimento. Uma outra área que produz e desenvolve uma série de propostas de negócio é o direito, que precisa se renovar enquanto processo, enquanto tecnologias aplicadas. Mas, sem dúvidas, onde a gente tem a maior densidade de projetos, de produto e novos negócios surgindo é na saúde.