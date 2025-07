Diploma impresso do ensino superior não será mais válido; entenda

Desde 1º de julho , uma nova portaria do Ministério da Educação (MEC) exige que os diplomas de graduação de universidades federais e privadas, ligadas ao Sistema Federal de Ensino, sejam emitidos exclusivamente de forma digital .

O objetivo do MEC é agilizar e dar mais segurança ao processo de emissão e validação dos diplomas, combatendo fraudes e permitindo que o documento seja consultado facilmente em diversos dispositivos, como celulares e computadores. As informações são da CNN .

Padrões e exigências técnicas

Dúvidas sobre o novo formato

Os diplomas "de papel" ainda serão válidos?

A partir de 1º de julho de 2025 , todos os diplomas impressos que forem emitidos por universidades federais e instituições privadas serão invalidados . No entanto, os certificados e diplomas impressos antes desta data continuam válidos .

A portaria não prevê a conversão desses documentos físicos em formato digital, sendo recomendado entrar em contato com a instituição para verificar essa possibilidade.

Há mudanças para a pós-graduação?

Sim. A obrigatoriedade do diploma digital também se estenderá aos cursos de pós-graduação stricto sensu , mas essa medida valerá a partir de 2 de janeiro do próximo ano . Os certificados de residência médica e multiprofissional, emitidos por universidades federais e instituições privadas vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, também se tornarão digitais.

Já tenho o diploma digital. Posso ter o impresso?

O diploma digital tem custos?

A primeira via do diploma digital é gratuita. Valores adicionais podem ser cobrados apenas para a emissão do documento impresso, que, como mencionado, não possui valor legal.