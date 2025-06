Unisinos anuncia polo de saúde, área para empreendimentos imobiliários e modernização dos campi

Intitulado Masterplan, o planejamento contempla diferentes eixos, como sustentabilidade e inovação. Entre as mudanças, estão a construção de um polo de saúde e tecnologia no campus São Leopoldo , além da alocação de uma área para investimentos imobiliários na região.

As mudanças que devem ocorrer já em 2026 são os zoneamentos dos campi Porto Alegre e São Leopoldo. Trata-se de um novo uso dos espaços. Em São Leopoldo, a Escola de Engenharia deve ter suas atividades integradas aos demais prédios do campus e a área deixada será usada para o novo polo de tecnologia em saúde .

Na Avenida Unisinos, ponto de entrada da instituição, uma área será disponibilizada para investimento imobiliário, com foco tanto na comunidade quanto nos profissionais do Tecnosinos que podem residir ou se hospedar na região.

Em Porto Alegre, serão removidas as grades de entrada do campus, e algumas atividades laboratoriais e acadêmicas realizadas do lado do Colégio Anchieta devem passar a ocorrer no campus, na Nilo Peçanha.