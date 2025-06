Programa que vai ofertar bolsas de R$ 2 mil para alunos de Engenharia e de TI recebe inscrições de nove universidades 

Iniciativa irá disponibilizar até 400 bolsas para estudantes de cursos de Engenharia e Tecnologia da Informação (TI). arrowsmith2 / stock.adobe.com

O RS Talentos, programa do governo estadual do Rio Grande do Sul, já conta com inscrições de nove universidades comunitárias gaúchas. A iniciativa irá disponibilizar até 400 bolsas para estudantes de cursos de Engenharia e Tecnologia da Informação (TI).

As instituições submeteram propostas, que serão analisadas pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), responsável pela execução do projeto. O prazo para divulgação das selecionadas é de 30 dias.

Veja quais foram as instituições:

Universidade Franciscana (UFN)

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Universidade do Vale do Taquari (Univates)

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Universidade Feevale

Universidade La Salle (Unilasalle)

Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Com investimento de R$ 21,6 milhões, o programa também contempla universidades públicas do Estado. Segundo a Sict, a expectativa é que seja lançado ainda em junho novo edital, destinado às submissões de instituições públicas. As 400 bolsas serão distribuídas em 200 para cada edital.

Quem pode receber o benefício

A previsão é de que as aulas comecem já no segundo semestre de 2025. Serão ofertadas, por 18 meses, bolsas para os seguintes cursos superiores:

Ciência da Computação

Engenharia de Automação

Engenharia da Computação ou de Software

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica/Eletrônica

Engenharia Química

Os estudantes selecionados receberão bolsas de permanência no valor de R$ 2 mil. No caso dos alunos de universidades comunitárias, as instituições participantes também serão beneficiadas com taxa acadêmica de R$ 2 mil.

O RS Talentos foi instituído pelo decreto nº 58.006, em janeiro. Além de formar profissionais para áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, a iniciativa busca fortalecer o mercado de trabalho, sobretudo na engenharia. Há anos, pesquisas indicam o risco de surgir uma lacuna de profissionais na área.