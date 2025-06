Governo estadual lança novo edital de programa que vai ofertar bolsas de R$ 2 mil para alunos de Engenharia e TI 

Propostas podem ser submetidas até 18 de julho. Maria Vitkovska / stock.adobe.com

O governo estadual do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (17), novo edital do programa RS Talentos, que irá distribuir até 400 bolsas para estudantes de cursos de Engenharia e Tecnologia da Informação (TI). O edital é destinado a instituições públicas das regiões Metropolitana, Litoral Norte, Sul e Central.

O processo seletivo foca em instituições localizadas nos ecossistemas regionais de inovação diretamente afetados pela enchente de 2024. As universidades podem submeter propostas até 18 de julho. O documento está disponível neste link.

A divulgação do resultado final deve ocorrer até 29 de agosto de 2025. Após, as universidades deverão indicar, entre os alunos matriculados no primeiro ano letivo, aqueles interessados e que atendam aos critérios exigidos.

Serão ofertadas por 18 meses bolsas para os seguintes cursos superiores:

Ciência da Computação ou de Dados

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia da Computação ou de Software

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica/Eletrônica

Engenharia Química

Executado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), o programa já possui inscrições de nove universidades comunitárias gaúchas. O resultado final deste edital será anunciado até 16 de julho.

Agora, foi lançado o processo seletivo voltado somente às instituições públicas. Cada edital oferta até 200 bolsas. A iniciativa conta com investimento de R$ 21,6 milhões.

Como funciona o benefício

Os estudantes selecionados receberão bolsas de permanência no valor de R$ 2 mil. No caso dos alunos de universidades comunitárias, as instituições também serão beneficiadas com taxa acadêmica de R$ 2 mil.

O RS Talentos foi instituído pelo decreto nº 58.006, em janeiro. Além de formar profissionais para áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado e fomentar a inovação, a iniciativa busca fortalecer o mercado de trabalho, sobretudo na engenharia. Pesquisas indicam o risco de surgir uma lacuna de profissionais na área.